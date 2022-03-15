الجندي لـ المشايخ: اتقوا الله وطالبوا الأغنياء بإخراج الزكاة عن مالهم كله

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لا يصح للشيوخ أن يطالبوا الأغنياء بإخراج الزكاة على الربح السنوي، بل يجب مناشدة الأغنياء بإخراج الزكاة على مجمل أموالهم، وأضاف: « لازم الشيوخ تراعي إن الناس تعبانة، والفقراء انتشروا في العالم كله»، داعيًا الجميع إلى التكاتف لحل هذه الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبسطاء.

الفقراء محتاجين فتوى تناسب العصر

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أن دعوة الشيوخ للأغنياء بإخراج الزكاة على الأرباح فقط، هي بمثابة إبعاد الأغنياء عن الفقراء،« الفقراء محتاجين فتوى تناسب العصر، مينفعش تقول للغني طلع الزكاة على الربح ولكن قوله طلع الزكاة على المبلغ كله عشان الفقير ميخسرش، وبقول للمشايخ هتقدر تتحمل خسارة الفقير أمام ربنا يوم القيامة، اتقوا الله في الفقراء واحسبوا زكاتكم على المال كله، راعوا الله في فتاويكم».

مفيش دولة في العالم هتقدر تلبى كل احتياجات شعوبها

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «مفيش دولة في العالم هتقدر تلبى كل احتياجات شعوبها، فلازم فتاوى الشيوخ لا تنفصل عن الشعب، لما يكون واحد عنده مليون جنيه، بياخد عليهم 10 آلاف جنيه في الشهر ربح، يبقى آخر السنة معاه مليون و١٢٠ ألف جنيه، وتيجى نقوله ادفع زكاة على المبلغ كله ولا على الربح اللي هو 120 ألف، الصراحة مينفعش تقوله على الربح لأن الـ 10% على الربح، يبقى الفقير هياخد 10 آلاف جنيه».

فئة الفقراء أصبحت الفئة العظمى في جميع دول العالم وليس مصر فقط

وتساءل الشيخ خالد الجندي،:« ليه الشيوخ بتراعي الغني وبتخلوه يدفع على الربح، لازم الزكاة تخرج على أصل المبلغ كله، ليه توفر للغنى 15 ألف جنيه لكل مليون، دي من حقوق الفقراء، لازم تراعوا حق الفقير ويكون في نظرة موضوعية لفقه الزكاة»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن فئة الفقراء أصبحت الفئة العظمى في جميع دول العالم وليس مصر فقط، ولهذا يجب تعزيز الفتوى التي تزيد الترابط بين الغني والفقير.