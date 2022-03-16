«بروميتيون العالمية»: ملتزمون بتغطية احتياجات مصر رغم ارتفاع التكلفة

أعلنت شركة بروميتيون للإطارات، وهي الوحيدة المصنعة لإطارات شاحنات النقل الثقيل في مصر، عن التزامها بتغطية احتياجات السوق المصرية رغم تكلفة المواد الخام والطاقة منذ بداية عام 2021.

جاء ذلك، عقب تعيين ستيفانو زيلاني، في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، من أجل توظيف خبرته في سلسلة التوريدات والخدمات اللوجستية في خدمة العمليات والارتقاء بابتكار المنتجات في مصر.

تقول الشركة إن ستيفانو سيقدم ما يقرب من ثلاثين عاماً من الخبرة الديناميكية بفضل مسيرته المهنية في إدارة المشتريات والتوريدات، ويهدف إلى تحقيق نتائج مستدامة ودعم فرق متنوعة من العاملين بشكل فعال.

وانضم زيلاني إلى الشركة منذ عام 2018 كرئيس تنفيذي للمنتجات، ثم شغل منصب الرئيس التنفيذي لسلسلة القيمة حتى جرى تعيينه في منصبه الأخير.

اجتماع مع أكبر 30 تاجرًا وموزعًا

وتأكيداً على التزام الشركة المستمر تجاه السوق المصري، اجتمع ستيفانو مع أكتر من 30 من كبار التجار والموزعين لمناقشة استراتيجية بروميتيون لعام 2022.

وقالت الشركة إن رسالتها الرئيسية تتمثل في الحفاظ على إستراتيجيتها للنمو دون توقف في الفترة الحالية، إلى جانب توفير حلول إطارات فعالة بفضل أحدث الابتكارات التكنولوجية التي صممها فنيو بروميتيون للتكيف بشكل أفضل مع ظروف الطرق في السوق المصري وخطة التطوير.

منتجات تغطي جميع احتياجات السوق المصرية

ودعماً لرسالة الشركة ورؤيتها، قال ستيفانو زيلاني: «إن المساهمة في التطور والأداء المتسارع للسوق المصرية سيساعد هدفنا المتمثل في صياغة حلول مصممة خصيصاً للمساعدة في تحسين المنتجات، وإنشاء منتجات عالية الجودة لتغطية جميع احتياجات السوق، مع الأخذ في الاعتبار جميع التحديات التي نواجهها بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام والطاقة منذ بداية عام 2021».