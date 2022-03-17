أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الخميس 17-3-2022

تباينت أسعار الخضروات المختلفة في الأسواق، اليوم السبت الموافق 12 مارس، وتهتم ربات البيوت بمتابعة أسعار البصل والطماطم والبسلة والجزر والقلقاس والفاصوليا والخيار، وغيرها من الخضروات المختلفة بشكل يومي، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لوضع ميزانية الشهر الكريم وتخزين الخضروات.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات، نستعرض الأسعار اليوم السبت، وفق الجولة الصباحية التي أجرتها «الوطن» في الأسواق، على النحو التالي:

أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم

وسجل سعر الخيار 10 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجل سعر كيلو البصل 2.5 جنيها و4 جنيهات، وتراوحت الملوخية بين 7 و10 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجل سعر كيلو البطاطس بين 3 و5 جنيهات، أما الثوم فسجل سعرا يتراوح بين 10 جنيهات و25 جنيها للكيلو الواحد.

أما الفلفل الرومي الأخضر، فسجل بين 7 و9 جنيهات للكيلو الواحد، وسجل سعر الفلفل الأخضر الحامي البلدي بين 12 و15 جنيهًا للكيلو الواحد، أما الفلفل الأصفر فسجل سعرا تراوح بين 10 و15 جنيهًا للكيلو الواحد، كما سجل سعر كيلو الفلفل الأحمر بين 12 و16 جنيها للكيلو الواحد.

وسجل سعر كيلو الباذنجان العروس بين 7 و10 جنيهات، أما الباذنجان الرومي فسجل 12 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما اختلف سعر الليمون في الأسواق بين 15 و20 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو البسلة بين 3.5 و5 جنيهات،

كما سجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، وسجل سعر الفاصوليا الخضراء 15 جنيهًا للكيلو الواحد في الأسواق، وسجل سعر كيلو القلقاس بين 3 و6 جنيهات اليوم الخميس 17 مارس.

سعر الطماطم في الأسواق

وسجل سعر الطماطم في الأسواق بين 5 و8 جنيهات للكيلو الواحد، وفق الجولة الصباحية التي تجريها الوطن في الأسواق.