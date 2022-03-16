والدة عروس قليوب «ضحية الـ5 جنيه» تكشف تفاصيل جديدة: «عاوزة القصاص»

كشفت والدة عروس قليوب، التي قتلها زوجها في شهر العسل، عن أن المتهم اعتاد التعدي على ابنتها، حيث قام بضربها في اليوم الثالث لزفافهما، وكان يرفض الإنفاق عليها، وسبق أن طلب من والدة زوجته الإنفاق على ابنتها، رغم أنها بائعة بسيطة، كانت تقوم بتربية المجني عليها وشقيقتها التوأم، وطفل صغير، بعد وفاة والدهم منذ 10 سنوات، مشيرةً إلى أنها ذهبت للصلح بينهما قبل الحادث بساعة واحدة، لتتلقى بعد ذلك اتصالاً يخبرها بمقتل ابنتها، التي أسرعت إليها لتشاهدها غارقةً في دمائها.

«الوطن» التقت والدة عروس قليوب في منزلها بقرية «بلقس»، التابعة لمركز قليوب في محافظة القليوبية، حيث أكدت أن قلبها ينفطر من الوجع على ابنتها، التي راحت ضحية زوجها، الذي أقدم على قتلها في شهر العسل، بسبب 5 جنيهات، طالبته بها لإعداد الطعام، حيث قام بالتعدي عليها بالضرب والطعن بأداة حادة «سكين»، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

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والدة المجني عليها: «أطالب بالقصاص»

قالت «أشواق عادل»، والدة المجني عليها «سمر رمضان»، المعروفة بـ«عروس قليوب»، إن ابنتها الأخرى «شيماء»، الشقيقة التوأم للمجني عليها، كانت شاهدة على جريمة مقتل ابنتها، مشيرةً إلى أنها حاولت إنقاذ شقيقتها، إلا أن المتهم تعدى عليها بالضرب هي الأخرى، وأغلق باب المنزل عليهما، وقام بقتل المجني عليها، قبل أن يفر هارباً، مشيرةً إلى أنها أرسلت طعاماً إلى ابنتها مع شقيقتها، بعدما علمت بأنها طلبت من زوجة مبلغ 5 جنيهات لإعداد الطعام، ولكنه رفض الاستجابة لطلبها، وقام بالتعدي عليها بالضرب والطعن، حتى تركها جثة هامدة.

وطالبت والدة المجني عليها بالقصاص العادل من قاتل ابنتها، موضحةً أن القاتل ارتكب جريمته وهو «متزن» نفسياً، وفي كامل قواه العقلية، مشيرةً إلى أنها دخلت في حالة انهيار بعد دفن جثة ابنتها.

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تفاصيل مقتل «عروس قليوب» بعد زفافها بـ20 يوماً

وشيع أهالي قرية «بلقس»، في وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، جثمان العروس التي أنهى عريسها حياتها في مشاجرة بينهما، بسبب مصروف البيت، وعبر الأهالي عن حزنهم على العروس القاصر، التي لقيت مصرعها بعد 20 يوماً فقط من زفافها، رغم أنها لم تعش طفولتها.

وتمكنت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية من كشف غموض العثور على جثة فتاة داخل احد العقارات بمنطقة بلقس، دائرة مركز شرطة قليوب، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، الذي قام بطعنها عدة طعنات في الظهر، إثر مشادة بينهما، وفر هارباً وتركها غارقة في دمائها، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام، وتم إلقاء القبض على العريس المتهم، ووالدة العروس المجني عليها، كون القتيلة قاصر، وتم تزويجها في سن صغيرة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيق.