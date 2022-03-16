السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي

قال بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى عهد المملكة العربية السعودية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطمئن خلال الاتصال على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود متمنياً له دوام الصحة والعافية.

من جانبه؛ أعرب سمو الأمير محمد بن سلمان عن خالص التقدير لتمنيات السيد الرئيس الصادقة، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة.