أسعار ومواصفات سيارات إم جي 6 موديل 2022.. تصل لـ442 ألف جنيه

شهدت أسعار العديد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلية موديل 2022، خلال الأيام الماضية، ارتفاعا تحت مسمى «الأوفر برايس» نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض من عدد من السيارات في السوق؛ ومن ضمن القائمة سيارات العلامة الصينية إم جي، وارتفع سعر «إم جي 6 بقيمة تراوحت من 5 إلى 15 ألف جنيه، وإم جي HS بقيمة تراوحت من 15 إلى 20 ألف جنيه».

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، قائمة الأسعار الرسمية للسيارات إم جي «6 وHS» موديلات 2022 داخل السوق المحلية، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارتين؛ حسب المُعلن من الوكيل المحلي لها في مصر:

قائمة أسعار سيارة إم جي 6 2022

تتوفر إم جي 6 2022 داخل السوق المحلية في 4 فئات مختلفة التجهيزات بأسعار كالآتي:

الفئة الأولى بسعر 310,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 334,990 جنيها.

الفئة الثالثة بسعر 349,990 جنيها.

الفئة الرابعة بسعر 354,990 جنيها.

مواصفات إم جي 6 2022

تنتمي إم جي 6 2022 إلى فئة السيارات السيدان، وتأتي مزودة بمحرك 4 الأسطوانات، سعة 1.5 لتر 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 السرعات.

فيما تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/س في غضون 9.8 ثانية؛ وتستهلك متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

قائمة أسعار إم جي HS 2022

تتوفر إم جي HS 2022 داخل السوق المحلية في 3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار كالآتي:

الفئة الأولى بسعر 410,990 جنيها.

الفئة الثانية بسعر 436,990 جنيها.

الفئة الثالثة بسعر 441,990 جنيها.

مواصفات إم جي HS 2022

تنتمي إم جي HS 2022 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي مزودة بمحرك 4 الأسطوانات، سعة 1.5 لتر 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 السرعات.

فيما تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/س في غضون 9.8 ثانية، وتستهلك متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.