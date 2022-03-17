مصر تشارك في احتفالية الثقافة العربية بالعيد المئوي للمملكة الأردنية

يشارك الاتحاد المصري للثقافة الرياضية في حفل الجوائز العربية بالأردن، الذي تنظمه الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية، غدا الجمعة، تحت إشراف الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، حيث سيتم خلال الحفل تكريم الفائزين بجوائز الاتحاد العربي للثقافة الرياضية عن العام 2021.

العيد المئوي لتأسيس المملكة الأردنية

وأكد الإعلامي أشرف محمود، رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، أنّ الحفل يأتي ضمن احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بالعيد المئوي لتأسيسها والعيد 60 لميلاد الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حيث تشهد قاعة المؤتمرات الكبرى في المركز الثقافي الملكي بعمان في السادسة من مساء غد الجمعة الحفل الكبير الذي يرعاه رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة .

تعزيز قيم الرياضة

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم، أن الجائزة تعبر عن الشكر والتقدير لكل من يدعم مسيرة الرياضة العربية ويرفع رايتها ويحمي تراثها ويؤكد وحدتها، فجائزة الثقافة الرياضية العربية ليست كغيرها من الجوائز التي يتنافس عليها أشخاص، وإنما جائزة تمنح لمن يختارهم مجلس أمناء الجائزة وفق ترشيحات اللجنة التنفيذية للاتحاد، وتدور معايير الاختيار حول نشر ثقافة العطاء والوفاء والتأكيد على المسؤولية المجتمعية في كل موقع ولكل فرد في المنظومة الرياضية العربية، لأن المجتمع العربي يبقى دائما في حاجة ماسة لتعزيز قيم الرياضة التي تدعو الى المحبة والسلام والإخاء والتنافس الشريف، وتنبذ العنف والشغب وتعزز الانتماء وترفض التعصب.

من جهته، رحب رئيس جمعية الثقافة الرياضية العربية السيد حسن مسعود عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للثقافة الرياضية برئيس وأعضاء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية الذين سيعقدون اجتماعاتهم في عمان على هامش احتفال توزيع جوائز الاتحاد لعام 2021.

وكان الاتحاد العربي للثقافة الرياضية أعلن أسماء الفائزين بجوائزه السنوية للعام 2021 وذلك في المؤتمر الصحفي الذي رعاه وحضره الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب وعدد من قيادات الوزارة والإعلام.