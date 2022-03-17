مهندسون يودعون «ضاحي» بالأحضان والمركزي للمحاسبات يطلب تغيير موعد «العمومية»

شهدت الجمعية العمومية للنقابة العامة للمهندسين، اليوم، تجمعا كبيرا من المهندسين حول نقيب المهندسين المنتهية ولايته المهندس هاني ضاحي، إذ تحولت الي مظاهرة حب لم تشهدها النقابة من قبل لوداعه بعد آخر جمعية عمومية له داخل النقابة.

الدعوة لتغيير موعد الجمعية العمومية

فيما دعا أشرف عطية أمين، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى تغيير موعد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لتكون في شهر يونيو من كل عام وليس شهر مارس فقط.

وقال «عطية»: «انعقاد الجمعية العمومية في مارس من كل عام لا تتيح للجهاز المركزي المراجعة الكاملة والدقيقة لميزانية النقابة، حيث يتلقى الجهاز ميزانية النقابة، في نهاية شهر يناير أو مطلع شهر فبراير، ولا يكون أمامه سوى أيام قليلة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية في شهر مارس، وبالتالي لا يتمكن سوى من أن يعرض على الجمعية العمومية بيانا إجماليا عن ميزانية النقابة، ولهذا فمن الأفضل أن يكون موعد انعقاد الجمعية في شهر يونيو ليتمكن الجهاز من أن يعرض على الجمعية العمومية تقرير شامل حول ميزانية النقابة».

صندوق معاشات نقابة المهندسين

وأشار «عطية»، خلال عرضه لتقرير جهاز المحاسبات عن ميزانية نقابة المهندسين لعام 2021 أمام الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، أن صندوق معاشات النقابة حقق في2021 فائضا للعام الرابع على التوالي، ومشيرا إلى زيادة إيرادات الصندوق بنسبة 73% خلال 2021، مطالبا بزيادة موارد صندوق النقابة، وتسوية أرصدة المشروعات المتوقفة بالنقابات الفرعية، ووضع استراتيجية متكاملة للاستفادة من أرض النقابة بسيتي ستار.