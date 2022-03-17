رئيس «خطة النواب»: نعيش في أرض آمنة.. والإقليم حولنا تحول لبركان مشتعل

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن العالم يعيش في عصر الأزمات المتلاحقة، وآخرها أزمة جائحة كورونا التي لم يكد يتعافى العالم منها حتى أتت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا «نعيش في أرض آمنة، والإقليم حولنا يعاني من بركان مشتعل».

فعاليات منتدى حزب مستقبل وطن

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، أثناء انعقاد ندوة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القوى الكبرى هى التي صنعت هذه الأزمات التي انعكست على العالم، وأصبح التساؤل الذي يفرض نفسه هو كيف تدير المخاطر الناجمة عن هذه الأزمات حتى نعبرها؟.

اقتصاد أكثر مرونة

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، «استطعنا ونستطيع إدارة مخاطر الأزمات، لاننا نسعى للوصول لاقتصاد أكثر صلابة عبر الإصلاح الاقتصادي، والذي تحول لنهج حياة عبر سياسات مستدامة لا تتوقف عبر الإصلاح المالي والإداري».

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجمهورية الجديدة تتمتع باقتصاد أكثر مرونة، بحيث يتعافى بشكل سريع حينما يمر بأزمات، ويسير بشكلٍ أكثر ديناميكية، مؤكدا أهمية سعي الدولة الدائم للشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات عدة، منها البنية الأساسية.

ولفت «الفقي»، أن الدولة تسعى لتكريس شبكة الحماية الاجتماعية من خلال عناصر عدة، سواء الإسكان الاجتماعي، أو مواجهة العشوائيات، أو تفعيل مبادرة «حياة كريمة»، أو التواصل الرقمي بين البرلمان والمواطن والحكومة في ظل عصر الرقمنة.

وذكر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة تستهدف الوصول لجمهورية جديدة أكثر أمانا واستقرارا.