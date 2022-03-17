المجر.. «مينا» ورفاقه فتحوا بيوتهم للعائدين: واجب علينا

استقبل رسالة على هاتفه المحمول من قِبَل الحكومة المجرية، تخبره بأن الأوضاع الإنسانية فى أوكرانيا مأساوية نتيجة الحرب، وأن الدولة تستعد لاستقبال أعداد كبيرة من النازحين، لينهض على أثرها للتواصل مع جميع أصدقائه المصريين الموجودين فى المجر، لمحاولة إيجاد طريقة لمساعدتهم، وخاصة أن أوكرانيا بها عدد لا بأس به من الطلاب الذين يدرسون فى جامعاتها.

الشاب العشرينى: دشنَّا «خلية نحل» لتوعية الراغبين فى السفر بالإجراءات اللازمة عبر مواقع التواصل

«خلية نحل» لا تهدأ، كان من بين أفرادها مينا جرجس، الشاب صاحب الواحد والعشرين ربيعاً، والموجود فى دولة المجر، بعد حصوله على منحة مموَّلة من الحكومة المجرية لدراسة هندسة الميكاترونكس، من أجل تحديد قائمة المساعدات الواجب توفيرها إلى المصريين الوافدين إلى أوكرانيا، «كلمت كل أصحابى وبدأنا نشوف مين يقدر يساعد بإيه، ناس تساعد بمكان عندها فى البيت، وناس تانية تقدر تساعد بفلوس، ومجموعة ثالثة تقدر تساعد بأكل، وفى الحقيقة الشباب المصرى فى المجر ما أتأخرش خالص».

يرفض «مينا» تسمية ما قام به هو وزملاؤه بالمساعدة: «مش حابب من الأساس أسميها مساعدة، ده الواجب اللى المفروض أى حد يعمله مع مصريين أو أجانب، ما ينفعش نشوف إنسان محتاج دعم ويبقى فى إيدينا نقدم له أبسط أنواع المساعدة وما نعملش كده»، لافتاً إلى أنه وزملاءه لم ينفذوا عملاً صعباً أو شاقاً وإنما كل ما فعلوه هو تقديم أبسط الاحتياجات للوافدين من أوكرانيا، مثل توفير أماكن للإقامة أو استقبال مكالمات منهم لتوضيح كيفية الوصول من الحدود إلى المدينة، أو طرق إنهاء إجراءات الدخول، وكذلك الاستفسار عن أى معلومات يريدونها.

مواقف صعبة مر بها الشاب العشرينى خلال تقديمه المساعدة للوافدين، كان أصعبها الأسر التى كانت تتواصل معه من أوكرانيا، ولا يستطيعون اجتياز الحدود، وبرفقتهم أطفال أو مسنون، ولا يمتلكون فى الوقت نفسه طعاماً أو نقوداً: «فيه ناس بتكلمنى مش عارفين يعدوا الحدود ومعاهم أطفال عمرهم شهور ومُسنين، بيموتوا من البرد، ومش معاهم أكل ولا فلوس، كنا بنحاول نساعد على قد ما بنقدر، لأننا كان ممكن نكون مكان الناس دى، وأكيد كنا هنلاقى ناس فى ضهرنا وبيسندونا حتى لو بمكالمة تليفون».

وفرنا أماكن إقامة ومساعدات مادية وغذائية «ووصلنا الناس لأهاليهم سالمين»

مهمة أخرى كانت على عاتق «مينا» وزملائه، تتمثل فى أن أغلب المصريين فى أوكرانيا كانوا لا يعلمون بوجود حدود مشتركة مع المجر، وكان البعض يتحمل مشقة وعناء الوصول إلى بلاد أخرى، يتطلب الدخول إليها إجراءات معقدة، على عكس الدولة المجرية التى كانت تضع شروطاً بسيطة لاستقبال الوافدين: «أغلب الناس ما كانتش عارفة إن المجر لها حدود مع أوكرانيا، وكان علينا مسئولية إننا ندخل على مواقع التواصل الاجتماعى ونوعى المصريين هناك، إن المجر فاتحة استقبال الوافدين من غير شروط معقدة، والحمد لله قدرنا نعمل ده ونوصل لشباب مصرى كتير ونساعدهم، لحد ما قدروا يوصلوا لأهلهم سالمين».