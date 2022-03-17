الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر أسطوانة البوتاجاز

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 1065 لسنة 2022، والخاص بتحديد سعر أسطوانة الغاز السائل «البوتاجاز».

ونصت المادة الأولى على: تحديد سعر الغاز السائل البوتاجاز 75 جنيها للأسطوانة 12.5 كيلوجرام، و150 جنيها للأسطوانة سعة 25 كيلوجراما، و6000 جنيه للطن غاز صب غير شامل «نولون» النقل.

على الجهات المختصة اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار

كما نصت المادة الثانية على: «على الجهات المختصة، كل فيما يخصه، اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار».

كما نصت المادة الثالثة على: «ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من يوم 18/3/2022 صدر برئاسة مجلس الوزراء في شعبان سنة 1443هـ».