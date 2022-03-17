طالب سكندري يحصد جائزة «أيسف الدولية» عن مشروع «العالم الآخر»

حصد عمر وائل محمد كامل، الطالب في الصف الأول الإعدادي بمدرسة الثغر الرسمية الإعدادية لغات التابعة لإدارة شرق التعليمية بالصف الأول الإعدادي، جائزة «أيسف الدولية برودكوم ماسترز»، والتي تأتي في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بالبحث العلمي والمشاريع الخاصة بالتكنولوجيا للعلوم والهندسة، ومن خلال مسابقة آيسف «ISEF 2022» للتعريف بكيفية عمل البحث العلمي، وكيفية عمل الروبوتات والمشاريع الخاصة بالتكنولوجيا والبرمجة.

للمرة الأولى يحصدها طالب أقل من 14 سنة

وقال أيمن خالد، رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة شرق الإسكندرية، إنه في سابقة حصرية وغير مسبوقة بتاريخ الجائزة أن يحصل عليها متسابق تحت سن 14 عامًا، حيث أن هذه الجائزة يحصل عليها متسابق واحد فقط من بين المتسابقين المؤهلين للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثيل مصر هناك وكانت من نصيب الطالب عمر وائل عن مشروعه «The another world».

محاكاة في الواقع الافتراضي

وأضاف خالد لـ«الوطن»، أن المشروع من أنواع المحاكاة في الواقع الافتراضي باستخدام تقنيه الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنك التواصل مع الآخرين بتقنية (5D) دون الانتقال من مكان إلى آخر، ما يوفر الوقت والجهد والنفقات، ويساعد على تعافي البيئة من الزحام سواء مصالح حكومية، ومؤسسات ومنشآت التعليم الحكومي عن طريق ارتداء «جاكيت و قفاز» يدخلك بعالم افتراضي متكامل بجميع جوانبه الحياتية.

ولفت إلى أن فعاليات التقييم أجريت على المستوى الجمهورية بمشاركة سبع محافظات بمكتبة الاسكندرية اليوم.