فيصل الصباحي موظف في فيلم «العيل»: الفكرة جديدة ومختلفة

تعاقد الفنان الشاب فيصل الصباحي، على المشاركة في فيلم «العيل»، المقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل، بطولة أحمد حلمي، روبي، أحمد مالك، نور إيهاب، عمرو عبدالجليل، ونسرين أمين، ومن تأليف هيثم دبور، ومن إخراج محمد شاكر خضير

فيصل الصباحي موظف في شركة استثمارية

وقال فيصل الصباحي، في بيان، إنه يجسد دور موظف في شركة استثمارية، يمتلكها الفنان أحمد مالك، ويعمل معه أحمد حلمي، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي بينهما، مضيفا أنه تحمس للفكرة عندما قرأ السيناريو، وشعر بسعادة بالغة لأن الفكرة جديدة ومختلفة، والشخصيات تلعب أدوارا مختلفة، كما أنه عمل مميز.

وأضاف «الصباحي» أن الفيلم يضم نخبة من النجوم، وجميعهم يمتلكون موهبة وطاقة فنية كبيرة، لذا أنا سعيد بالعمل معهم، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد.

فيصل الصباحي يواصل تصوير مسلسل بطلوع الروح

ويواصل فيصل الصباحي، تصوير مسلسل «بطلوع الروح»، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، ويجسد شخصية عنصر إرهابي في تنظيم «داعش»، والمسلسل بطولة إلهام شاهين، ومنة شلبي.