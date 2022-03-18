لندن: القوات الروسية تواجه صعوبات لوجيستية في تقدمها بأوكرانيا

أعلنت الاستخبارات البريطانية، أن القوات الروسية تواجه صعوبات لوجيستية في تقدمها بأوكرانيا، مشيرة إلى مشاكل في إمداد الجنود بالمؤونة والوقود. وأوضحت الاستخبارات البريطانية، أن الهجمات الأوكرانية المضادة أجبرت قوات موسكو على تغيير خططها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت وكالة الأنباء الاوكرانية، قالت مساء أمس الخميس، إن عناصر «فوج آزوف»، دمروا 4 دبابات روسية وناقلتي جند مصفحتين في مدينة «ماريوبول».

روسيا: تهديدات للمدنيين في أوكرانيا بسبب تلقى مساعدات روسية

وكان مندوب روسيا الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، فاسيلي نيبينزيا، قال أمس الخميس، أمام مجلس الأمن الدولي، إن عددا من المدنيين الأوكرانيين تلقوا تهديدات بالانتقام من السلطات المحلية لحصولهم على مساعدات إنسانية روسية، مضيفا أن محافظي المدن الأوكرانية يتاجرون بالأدوية والملابس والمواد الغذائية القادمة كمساعدات إنسانية من المنظمات الدولية.

وكان نيبينزيا، قال في وقت سابق، إن بلاده ستطلب عقد اجتماع طارئ لـ«مجلس الأمن الدولي»، اليوم الجمعة، حول موضوع المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.

من جانبه، قال مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي «تشانج جون»، إن بلاده ترحب بأي مبادرة أو اقتراح يسهم في تخفيف وحل أزمة أوكرانيا، مشددا على أن الحقائق أثبتت أن استخدام العقوبات لن يحل أي مشكلة بل سيخلق مشاكل جديدة.

مسؤولة أممية: أكثر من 700 مدني بينهم 52 طفلا لقوا حتفهم في أوكرانيا

وفي وقت سابق، أشارت مسؤولة الشؤون السياسية بمنظمة الأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، أمام مجلس الأمن، إلى أن أكثر من 700 مدني بينهم 52 طفلا لقوا حتفهم في أوكرانيا، موضحة أن العدد الفعلي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال في وقت سابق، إن الوضع في أوكرانيا له تبعات كبيرة ويمكن الشعور بها في جميع أنحاء العالم من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والمخاوف بشأن الغذاء والوقود، مضيفا في مؤتمر صحفي، إنه لم ير جهودا كبيرة من جانب موسكو لإنهاء الحرب التي تخوضها دبلوماسيا.

وأوضح بلينكن، أن واشنطن تدعم جهود «كييف»، لخفض التصعيد بطرق دبلوماسية ووقف إطلاق النار وبالطبع انسحاب قوات موسكو، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.