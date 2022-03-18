السلطات الكندية تمنع طائرة شحن روسية من مغادرة مطار تورونتو

منعت السلطات الكندية، طائرة شحن روسية من مغادرة مطار تورونتو، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وجاء الإجراء الكندي، على خلفية العقوبات التي فرضتها «أوتاوا» وعدد من الدول الغربية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، على موسكو، على خلفية عملية موسكو العسكرية الخاصة على أوكرانيا، التي شنتها منذ 24 فبراير الماضي.

وقالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اختار حربا غير عادلة وغير مبررة.

«شيرمان»: المعركة ليست مع الشعب الروسي

وأضافت لقناة «العربية» الإخبارية، أن المعركة ليست مع الشعب الروسي، وعلى بوتين أن يدفع الثمن، مشيرة إلى أن عدد اللاجئين الأوكرانيين يقترب من 4 ملايين.

وأضافت المسؤولة الأمريكية، أن أوكرانيا لم تهدد روسيا، موضحة أن واشنطن حاولت بالطرق الدبلوماسية منع روسيا من خوض الحرب، وتابعت «شيرمان» قائلة إنها تتمنى أن تكون بلادها مخطئة في نية موسكو استخدام الأسلحة الكيماوية.

نائبة بلينكن: واشنطن ستبقي على خطوط مفتوحة مع بكين

وأشارت شيرمان، إلى ان واشنطن ستبقي على خطوط مفتوحة مع بكين، موضحة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتصل بنظيره الصيني «شي جين بينج»، موضحة أن ارتفاع أسعار النفط هي مسؤولية بوتين.

وأضافت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، أن بلادها تتشاور مع دول الخليج ومنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» لخفض أسعار النفط.

وكانت مسؤولة الشؤون السياسية بمنظمة الأمم المتحدة روزماري ديكارلو، قالت في قوت سابق، أمام مجلس الأمن الدولي، إن معظم الضحايا المدنيين الذين قتلوا في أوكرانيا سقطوا نتيجة استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق في مناطق مأهولة بالسكان.

وأبلغت ديكارلو، مجلس اللأمن، أن لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، سجلت مقتل 726 شخصا، من بينهم 52 طفلا، وإصابة 7411 آخرين، من بينهم 63 طفلا، في الفترة بين 24 فبراير الماضي، و15 مارس الجاري.