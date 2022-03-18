تدريب 36 موظفا بأسقفية الخدمات المسكونية على مبادئ السلامة المهنية 

نفذت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، برنامجا تدريبيا لـ 36 مستفيدا من الموظفين والمتطوعين في المناطق المستهدفة للأسقفية بمحافظات: القاهرة، الإسكندرية، بني سويف، المنيا، وذلك على مبادئ السلامة والصحة المهنية والتصرف الآمن في حالات الطوارئ.

بروتوكول بين الوزارة والكنيسة

جاء ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي وقعه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، إيمانا بأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى القومي، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامة أفراد الشعب المصري والعمل على توفير مناخ حياة آمنة.

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وأكد «سعفان»، في بيان له، اليوم الجمعة، دور وزارة القوى العاملة في تعزيز التعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك لرفع الوعي المجتمعي في مجالات السلامة والصحة العامة، قائلا إن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هي رسالة الإنسانية، فمن حق كل إنسان أن يتمتع بالسلامة والصحة وأن يحافظ عليهما لأنهما هبة ونعمة من الله للبشر.

دور السلامة في المهنية في تقليل الحوادث

ذكر وزير القوى العاملة، أنه يجب علينا جميعا حكومة وشعبا ومجتمعا أن نبذل قصارى جهدنا، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وهو بناء جيل يعي إجراءات السلامة والصحة العامة ويتصرف بطريقة آمنة وصحيحة في حالات الخطر، مشيرا إلى أننا لا يمكن أن ننسى أو نتناسى الدور الذي تلعبه السلامة والصحة المهنية في تقليل الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاجية والتأثر المباشر لها على الناتج القومي.

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ولفت الوزير إلى أننا كلنا شركاء في المسؤولية، من أجل نشر الوعي بكل مكان، وكل مدرسة، وكل منزل، وكل منشأة من أجل خفض معدلات الإصابة والحوادث ذات الخطورة العالية، والتي يتولد عنها أخطار جسيمة.

قدم البرنامج التدريبي: الدكتور يوحنا الخراط، والكيميائي محمد حسن من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة.