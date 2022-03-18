«الوزير» يتفقد الخط الأول للقطار الكهربائي السريع «حلوان-العين السخنة»

في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الجر الكهربائي التي تنفذها وزارة النقل للتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة، تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه اللواء عصام والي رئيس هيئة الانفاق واللواء حسام مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري ورؤساء الشركات المنفذة لأعمال تنفيذ الخط الأول من مشروع شبكة القطار السريع والذي يبدأ من العين السخنة مرورا بالإسكندرية والعلمين وحتي مطروح، في المسافة من حلوان حتى العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ الخط الأول من مشروع شبكة القطار السريع

بدأت الجولة بتفقد محطة القاهرة بمنطقة حلوان التي تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل منطقة جنوب القاهرة التي تقع شرق النيل، واطلع الوزير على معدلات تنفيذ المحطة ثم تفقد الوزير محطة محمد نجيب في بداية محور محمد نجيب والتي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة، وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمبني الرئيسي فيها كما تم الاطلاع علي ما تم إنجازه في المحطة المركزية (محطة العاصمة) وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلي العاصمة الإدارية و تخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة و المدينة الرياضية وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة وذلك بتبادلها مع القطار الكهربائي الخفيف LRT وتعد من أكبر المحطات في الشرق حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية .

كما تفقد محطة العين السخنة والتي تخدم منطقة العين السخنة سواء كانت مناطق سياحية علي البحر الأحمر و المناطق الصناعية وأيضا منطقة ميناء العين السخنة ويمكن أن تمتد خدماتها الي المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة وكذلك مدينة السويس الجديدة وهي محطة نهائية للخط وحيث تم الاطلاع على نسبة الإنجاز العالية للمدخل الرئيسي للمحطة وكذلك للمناطق التجارية

الوزير يتابع التفجيرات لإزالة الصخور المعترضة لمسار القطار

وتابع الوزير أعمال تنفيذ جسر القطار والتي تشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول والتي تحمي جوانب الجسر كما شاهد الفريق كامل الوزير خلال الجولة عدد من التفجيرات لإزالة الصخور المعترضة لمسار القطار بعدد من قطاعات المشروع.

ووجه وزير النقل إلى ضرورة استمرار التنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات التي يمر بها مسار القطار السريع وذلك للأخذ في الاعتبار المشروعات الجاري تنفيذها وكذلك المخطط تنفيذها وذلك للعمل على تكامل وسائل النقل المختلفة وتفاديا لحدوث أي تعارض في المشروعات الجاري والمخطط تنفيذها.

والتقى الوزير مع العمال والمهندسين المشاركين بالمشروع وأكد وزير النقل على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع فى التوقيت المحدد وخاصة مع أهمية هذا المشروع الذي يعتبر أحد ركائز منظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي يتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر.

وأشار الوزير، إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين مطروح )، يبلغ طوله 585 كم، ويشمل 22 محطة وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

وأوضح الوزير أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.