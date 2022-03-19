عشان متروحش عليك فلوسك.. اعرف المدة القانونية لصرف الشيك

يسأل العديد من الناس عن ماهية الشيك ومتى يتقادم الشيك ولا يعلمون أن هناك نصوصًا قانونية عديدة تنظم أنواع التقادم للشيك، وتواصلت «الوطن» مع أيمن محفوظ المحامي، لبيان ماهية الشيك وتقادمه.

تعريف ماهية الشيك

قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن الشيك أمر يصدر من الساحب إلى شخص آخر المسحوب عليه «غالباً هو المصرف» لدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع عليه لشخص ثالث هو المستفيد أو حامل الشيك.

وأوضح «محفوظ» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك أنواعا عدة من الشيكات فصلتها المادة (531) من قانون رقم (17) لسنة 1999، فمثلا هناك شيكات تنتهي مدتها بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

وتابع المحامي: أيضًا هناك شيكات أخرى تنتهي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.

يمكن رغم تقادم الشيك استرداد قيمته

وأشار إلى أن المادة «532» تنص على أنه يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق.

وأرست محكمة النقض قاعدة بأن لحامل الشيك، بمقتضى دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده، هي إقامة دعوى الإثراء بغير وجه حق حال تقادم الشيك أو سقوطه وحال عدم الوفاء بقيمته، وفق القواعد العامة.

والخلاصة أن الشيك يظن الكثيرون أن تتقادم الدعوى عنه بعد مرور 6 أشهر وذلك إذا لم يقدم للوفاء ولكن الدعوى الجنائية حسب أحدث أحكام قضائنا العالي أكدت أن قواعد التقادم للدعوى الجنائية للشيك هي ما نصت عليه المادة 15 إجراءات جنائية هي 3 سنوات، بالإضافة إلى الحق برفع دعوى أخرى للمطالبة بقيمته الكلية أو الجزئية بعد انقضاء الدعوى الجنائية.