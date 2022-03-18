«عباس»: مصر من أقدم الدول في إنشاء المدن الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط

شارك المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، في جلسة بمعرض Mipim العقاري، بعنوان Cities for Citizens مع كل من وكيل وزارة الشئون البلدية والإسكان السعودية، وعمدة مدينة ليفربول، وأحد الاستشاريين بالأمم المتحدة وأدار الجلسة محرر وصحفي بمجلة Financial Times.

مصر من أقدم الدول في إنشاء المدن الجديدة

وشرح المهندس خالد عباس ما تقوم به الدولة، متمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال إنشاء المدن الجديدة، حيث أن مصر من أقدم الدول في إنشاء المدن الجديدة، لافتا إلى أن إنشاء الجيل الأول من المدن الجديدة كان عام 1979، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم حاليا بإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة، وهذا الجيل من المدن يتم تخطيطه وإنشائه على أن تكون مدنا ذكية.

وأضاف نائب وزير الإسكان: «هذه المدن بها مختلف مستويات الإسكان والخدمات التعليمية والصحية وجودة الحياة تتوافر بهذه المدن»، مشيرا إلى منح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جائزة من قبل UN-Habitat في إنشاء المدن الجديدة، والإسكان منخفض الدخل، وتوفير جودة الحياة لسكانها.