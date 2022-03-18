«تيلجراف»: بوتين يعتقل نائب رئيس الحرس الوطني الروسي بتهمة الخيانة

قالت صحيفة «تليجراف» البريطانية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر باعتقال الجنرال «رومان جافريلوف»، نائب رئيس الحرس الوطني الروسي، في خطوة لتطهير قادة الجيش والمخابرات، بعد تعهد الرئيس الروسي بـ«تطهير روسيا من الخونة»، وفقًا للصحيفة البريطانية.

يُذكر أن أوكرانيا كانت قتلت في بداية الحرب أحد أعضاء وفدها التفاوضي بعد عودته من جلسة مفاوضات مع روسيا، بتهمة الخيانة، عقب بدء العملية العسكرية الروسية.

اعتقال جافريلوف يأتي بعد قرار بوتين بتطهير روسيا من الخونة

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه جرى اعتقال أحد كبار القادة العسكريين في موسكو، أمس، بعد أن وعد فلاديمير بوتين بتطهير روسيا من الخونة، وذلك بالتزامن مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي بدأت فجر الخميس 24 فبراير لتدخل أسبوعها الرابع.

تليجراف: اعتقال نائب رئيس الحرس الوطني يؤكد وجود خلاف حقيقي داخل الكرملين

واعتبرت صحفية «تليجراف» البريطانية إن اعتقال الجنرال رومان جافريلوف، نائب رئيس الحرس الوطني الروسي، والحديث عن تطهير روسيا من الخونة، يأتي في إشارة إلى وجود «خلاف حقيقي» في دائرة الكرملين بشأن حرب أوكرانيا.

روسيا ترد بحسم على تزويد أوكرانيا بمنظومة إس 300 السوفيتية

في سياق آخر، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم، أن بلاده لن تسمح بنقل نظام الدفاع الصاروخي إس- 300 السوفيتي من دول أخرى إلى أوكرانيا، وفق ما نقلته قناة سكاي نيوز، معتبرًا أن ذلك أمر مستحيل وغير قانوني، وأن بلاده لن تسمح بذلك.

وتأتي تصريحات «لافروف» ردًا على ما تحدثت عنه سلوفاكيا، أمس، من أنها مستعدة لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي من طراز إس-300 روسية الصنع، لكن بشرط الحصول على بديل لتجنب تقويض أمن حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وتُعد سلوفاكيا من الدول القليلة التي تمتلك منظومة إس 300 الروسية الصنع بين أعضاء حلف الناتو.