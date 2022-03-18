خبير اقتصادي: مصر قادرة على مواجهة التحديات

توقع الخبير الاقتصادي لؤي عاطف الشوبكي، أستاذ التمويل والاستثمار الفلسطيني، أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات عالية في النمو أمام حكومات العالم في ظل استمرار تنفيذ المشروعات الضخمة، وعدم تأثره بأي أزمات.

تبادل الخبرات الاقتصادية على مستوى المنطقة

وأكد الشوبكي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوضح للعالم كله، وخاصة المنطقة العربية مع دول الجوار على تبادل الخبرات الاقتصادية بما فيها من تيسيرات وتشريعات لها القدرة على إنجاح أي مشروعات استثمارية تدخل فيها

وأضاف الشوبكي أن هذا الجهود تساهم بقدر كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن توفيرها منصة متميزة لشرح التجربة المصرية والإنجازات التنموية التي تحققت على مدار السنوات الماضية.

تقارير المؤسسات الاقتصادية العالمية

وأشاد الشوبكي بالجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، ونتاج ذلك التقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات الاقتصادية حول العالم تحدثت عن الأنشطة المصرية الاقتصادية، وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية وأن مصر من الدول التي تحقق أداءً ثابتاً خلال الأزمات منها: أزمة كورونا على مستوى الإنتاج المحلى الإجمالي.

تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري

وأردف الشوبكي: تداعيات الأزمة الروسية والأوكرانية، مصر قادرة على مواجهة هذه الموجة التضخمية العالمية.

أكبر الدول الجاذبة للاسثمارات الأجنبية في القارة الأفريقية

وتابع الخبير الشوبكي: أن مصر تُعتبر أكبر الدول المتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قارة أفريقيا بمعدل 6 مليارات دولار، موضحًا أن مصر مؤهلة لتكون من أقوى 20 اقتصادًا في العالم بفضل نجاح القيادة السياسية في الإصلاحات الاقتصادية.