تعرف على أرخص سيارات مستعملة «فرنساوي وأمريكي».. تبدأ من 26 ألف جنيه

يبحث الجميع عن سيارة مستعملة بسعر لا يتجاوز 50 ألف جنيه، وتكون ماركة عالمية، وبعض المواطنين يلجأون إلى سيارات فرنسية وأمريكية الصنع، والتي امتازت بالرفاهية منذ تسعينيات القرن الماضي.

خبير: انتعاش سوق السيارات المستعملة قبل موسم رمضان

من جانبه، قال مجدي محمد، عضو رابطة تجار السيارات، إنَّ سوق السيارات المستعملة شهدت انتعاشة قبل شهر رمضان، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السيارات الحديثة، وأسعار النقل والشحن بين الدول بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى عمليات الإغلاق التى تشهدها بعض الدول بسبب انتشار فيروس كورونا.

في سوق المستعمل.. أرخص سعر يبدأ من 26 ألف جنيه

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ أرخص سعر للسيارات الفرنسية والأمريكية يبدأ من 26 ألف جنيه.

واستعرض مجدي محمد، صاحب معرض سيارات مستعملة مع «الوطن»، أسعار أرخص سيارات: «سيتروين» و«فورد فيستا» و«رينو» و«بيجو».

سيتروين Ax 1995

- متوسط سعر السيارة المتداول في سوق السيارات المحلي 30,000 جنيه.

- أقل سعر للسيارة المتداول في سوق السيارات المحلي 26,000 جنيه

- أعلى سعر للسيارة المتداول في سوق السيارات المحلي 33,000 جنيه.

فورد فيستا 1996

- متوسط سعر السيارة المتداول في السوق المحلي 31,000 جنيه.

- أقل سعر سيارة متداول في سوق السيارات المستعملة 29,000 جنيه.

- أعلى سعر للسيارة متداول في سوق السيارات المحلي 33,000 جنيه.

رينو أوبتيما 1997

- متوسط السعر للسيارة المتداول في السوق المحلي 34,000 جنيه.

- أقل سعر متداول في سوق السيارات المحلي 31,000 جنيه.

- أعلى سعر متداول في سوق السيارات المصري 35,000 جنيه.

فورد اسكورت 1999

- متوسط سعر السيارة في سوق السيارات المستعملة 43,000 جنيه.

- أقل سعر للسيارة متداول في سوق السيارات المحلي 38,000 جنيه.

- أعلى سعر للسيارة متداول في سوق السيارات المحلي 46,000 جنيه.

بيجو 405 1994

- متوسط سعر السيارة المتداول في سوق السيارات المحلي 47,000 جنيه.

- أقل سعر متداول في سوق السيارات المستعملة 41,000 جنيه.

- أعلى سعر متداول في سوق السيارات المستعملة 50,000 جنيه.