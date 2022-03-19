«لو بتعاني مع الأمراض الجلدية».. اكشف بأسعار رمزية في «الحوض المرصود»

يعاني الكثيرون مع الأمراض الجلدية المختلفة، ويستمرون أشهرًا وأعوامًا، في علاج ما أصيبوا به، إذ يستغرق علاجها الكثير من الوقت للشفاء، فضلًا عن أسعارها المرتفعة، وتخلصا من الأسعار العالية، وتيسيرا على الناس، يقدم مستشفى «الحوض المرصود» الخاص بالجلدية والتناسلية، العديد من العلاجات بأسعار رمزية.

ويتسأل العديد من الأشخاص، عن كيفية الذهاب إلى مستشفى الحوض المرصود، وما يقدمه من خدمات، وكيفية الاستفادة منها، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

كيفية علاج الأمراض الجلدية بأسعار رمزية

يمكن الذهاب إلى مستشفى الحوض المرصود لعلاج العديد من الأمراض الجلدية بأسعار رمزية، إذ يذهب كثير من الأشخاص إلى ذلك المستشفى، الذي لاقى إشادة الكثيرين ممن ذهبوا إليه، بعد تجربة الكثير من الأطباء في مختلف الأنحاء، واتبعوا الوصفات الطبية الطبيعية المختلفة، لكن دون جدوى، حتى وجدوا طريقهم في هذا المستشفى، الذي تشرف عليه وزارة الصحة، ويقدم مختلف الخدمات الطبية الجلدية والتناسلية.

يعالج الحوض المرصود، أمراض مختلفة مثل الصلع وتساقط الشعر الوراثي، ومرض الصدفية والثعلبة، والأمراض المزمنة، ويقدم العلاج بالليزر، وغيرها من الأمراض الجلدية.

عنوان مستشفى الحوض المرصود

22 شارع الحوض المرصود الدرب الأحمر -السيدة زينب- القاهرة.

ويمكن الذهاب للمشتشفى الواقع في السيدة زينب، من الصباح الباكر للحجز والكشف، الذي يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءً، ويقدم المستشفى العلاج بالمجان أيضا، ولكن قبل الساعة 12، وبعد الظهر بمقابل.

سعر الكشف

يتراوح سعر الكشف في مستشفى الحوض المرصود، من 5 جنيهات إلى 20 جنيهًا، طبقًا لموعد الحضور، وعند الحضور باكرًا يكون الكشف بـ5 جنيهات، وعند الحضور بعد الظهر، يكون الكشف اقتصاديًا بسعر 20 جنيهًا، وذلك وفقًا للصفحة الخاصة بالمستشفى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.