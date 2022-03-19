مواقيت الصلاة اليوم السبت 19-3-2022 في محافظات مصر

أداء الصلاة أحد أهم أركان الإسلام الخمس، وأمر الله عباده بأدائها في أوقاتها المحددة، لذا يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة، حرصًا منهم على أداء فريضة الصلاة في مواعيدها ويهتمون بمعرفة فروق التوقيت من مدينة لأخرى.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وفي هذا الصدد، تعرض «الوطن» فيما يلي مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر، فضلًا عن مواعيد الصلاة في البلدان والدول العربية اليوم السبت الموافق 19 مارس، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، وجاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر: الساعة 04:33

أذان الظهر: الساعة 12:02

أذان العصر: الساعة 03:28

أذان المغرب: الساعة 06:04

أذان العشاء: الساعة 07:22.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: الساعة 04:38

أذان الظهر: الساعة 12:08

أذان العصر: الساعة 03:35

أذان المغرب: الساعة 06:11

أذان العشاء: الساعة 07:29

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر: الساعة 04:36

أذان الظهر: الساعة 12:03

أذان العصر: عند الساعة 03:29

أذان المغرب: الساعة 06:06

أذان العشاء: الساعة 07:21

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر: الساعة 04:33

أذان الظهر: عند الساعة 11:59

أذان العصر: الساعة 03:25

أذان المغرب: الساعة 06:02

أذان العشاء: الساعة 07:17

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

أذان الفجر: الساعة 04:34

أذان الظهر: الساعة 12:04

أذان العصر: الساعة 03:30

أذان المغرب: الساعة 06:07

أذان العشاء: الساعة 07:25

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

ونستعرض فيما يلي مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية، وفق موقع هيئة المساحة، وهي كالتالي:

مواقيت الصلاة في أبوظبي

أذان الفجر: الساعة 05:10

أذان الظهر: الساعة 12:30

أذان العصر: الساعة 03:56

أذان المغرب: الساعة 06:33

أذان العشاء: الساعة 08:03

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر: الساعة 05:09

أذان الظهر: الساعة 12:30

أذان العصر: الساعة 03:55

أذان المغرب: الساعة 06:32

أذان العشاء: الساعة 08:02