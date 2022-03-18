المجمعات الاستهلاكية: أسعارنا أقل بـ30% من الأسواق وكيلو اللحم يبدأ من 56 جنيها

قال حازم محمد، رئيس قطاع فروع الجيزة بالمجمعات الاستهلاكية، إننا نضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية، خاصة مع تزامن حلول شهر رمضان المبارك فيجري ضخ كميات من الياميش ومستلزمات رمضان من سكر وزيت وأرز ومكرونات.

المخزون الاستراتيجي في المجمعات يكفي لـ3 أشهر

وأوضح «محمد» خلال تقرير تليفزيوني لفضائية «إكسترا نيوز»، أن المخزون الاستراتيجي في المجمعات الاستهلاكية يكفي لـ3 أشهر كاملة، بالإضافة للضخ اليومي من السلع الغذائية التي تجد إقبالا كبيرا من المواطنين، لافتا إلى أن أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية تقل بنسبة تصل إلى 30% عن أسعار السوق.

لحوم ودواجن في المجمعات تبدأ من 48 جنيها للكيلو

وأشار «محمد» إلى أن السلع الاستراتيجية بالمجمعات الاستهلاكية تتضمن اللحوم والدواجن المجمدة والطازجة وسعرها يصل إلى 95 جنيها، والهندي 56 جنيها، والسوداني 85 جنيها للكيلو، والدواجن 48 جنيها للكيلو، والديك الرومي والبط.

وأكد رئيس قطاع فروع الجيزة بالمجمعات الاستهلاكية، أن هناك مجمعات استهلاكية ثابتة بإجمالي 1300 مجمع على مستوى الجمهورية، بالإضافة لسيارات متنقلة تجوب المناطق والمدن والقرى والمراكز لضمان توصيل السلع الغذائية للأماكن النائية.