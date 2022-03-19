حادثان ببني سويف.. مصرع فتاة داخل بئر وإصابة أم وأطفالها في انقلاب دراجة

لقيت فتاة مصرعها غرقاً داخل بئر مياه في منطقة صحراوية، بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي، بدائرة مركز سمسطا، جنوب غرب محافظة بني سويف، اليوم السبت، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، بينما أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، أم و3 أطفالها، في حادث مروري ناتج عن انقلاب دراجة نارية، على الطريق الجديد «بني سويف - الفيوم»، بعد نزلة كوبري «بهبشين»، باتجاه الفيوم، جرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

مصرع فتاة سقطت في بئر مياه جنوب غرب بني سويف

في الحادث الأول، تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً بمصرع فتاة تُدعى «م. أ. س.»، 17 سنة، مقيمة بمدينة سمسطا، غرقاً في بئر بأرض صحراوية بدائرة المركز، حيث وجه مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين من التحريات، أنه أثناء تواجد المتوفية بصحبة أسرتها في قطعة أرض زراعية كائنة بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي، انزلقت قدمها في البئر، فلقيت مصرعها في الحال، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية.

إصابة أم وأبنائها الثلاثة في انقلاب دراجة نارية ببني سويف

وفي الحادث الثاني، أصيب 4 أشخاص، عبارة عن أم وأبنائها الثلاثة، في حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الجديد بين بني سويف والفيوم، بعد نزلة كوبري «بهبشين»، في اتجاه الفيوم، بحوالي نصف كيلو، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن المصابين هم «صابرين جمال عبد السميع»،27 سنة، ربة منزل، تقيم قرية «كوم أبو خلاد»، التابعة لمركز ناصر، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«أحمد علي عزت»، 6 سنوات، طالب، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«محمد علي عزت»، 8 سنوات، مصاب بقطع في الأذن اليمنى، و«كريم علي عزت»، 10 سنوات، طالب، مصاب بكدمات وسحجات بالقدم اليسرى.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف، لنقل المصابين الأربعة إلى مستشفى ناصر العام، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.