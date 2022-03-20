شركة تبتكر جهازا يرى ما وراء الجدران على مسافة 50 مترًا

«يمكنه الرؤية عبر الجدران»، بهذه العبارة، أعلنت شركة «كاميرو»، اختراع جهاز استشعار جديد، يمكن من خلاله الرؤية عبر الجدران واستشعار وجود الأجسام سواء كانت جماد أو كائنات حية، بحسب موقع «روسيا اليوم»، وذكرت الشركة، أنه يمكن للمستخدم رؤية ما وراء الجدران من بُعد يفوق الـ50 مترًا.

وعن الهدف من اختراع الجهاز، أوضح أمير بيئري، مدير عام ومؤسس شركة «كاميرو»، أن الهدف الرئيسي من الجهاز، هو مساعدة قوات الإنقاذ في العثور على أشخاص عالقون تحت الأنقاض في مناطق منكوبة أو أشخاص محاصرين في مبان تحترق.

إمكانية استخدام الجهاز في العمليات الأمنية

وحول إمكانية استخدام الجهاز في عمليات أمنية، أكد «بيئري» أنه يمكن استخدامه من قبل قوات الأمن في المداهمات الأمنية والعسكرية خاصة على الأوكار الأرهابية، وكذلك المداهمات الشرطية ضد أوكار تجار المخدرات.

وعن الطريقة التي يعمل بها الجهاز، للكشف ورؤية ما يدور خلف الجدران، أكد مدير الشركة أن الجهاز يمنح صاحبه صورة حقيقية وآنية لما يجري وراء الجدران، مما يشكل ميزة كبيرة في حوادث الخطف أو احتجاز الرهائن.

الجهاز متنقل وخفيف الوزن نسبيًا

ولفت مدير الشركة، إلى أن أهم ما يميز الجهاز الجديد هو كونه متنقلًا وخفيف الوزن نسبيا، موضحًا أنه يعتمد بشكل أساسي على بث أمواج إلكترونية بترددات مختلفة وتذبذبات سريعة جدا تعرف بالنانو ثانية، ثم التقاط أصداء هذه الأمواج على يد الجهاز الذي يركب منها الصورة بشكل آني.

وذكر مدير الشركة، أنه تم تصنيع نسخة أقوى من الجهاز ويمكنها التقاط صور عن بعد 100 متر بدلًا من 50 مترًا، وهي النسخة المسماة بـ«XLR80»، وتعطي تفاصيل مثل عدد الأشخاص في الغرفة وكذلك تحديد موقعهم فيها، إلى جانب ملامح المبنى الداخلية أو الغرفة.