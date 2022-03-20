الأم المثالية بقنا: «حماتي طردتني بعد وفاة زوجي وتحملت المسؤولية»   

قالت إقبال فايز لبيب، الأم المثالية على مستوى محافظة قنا، إنها تزوجت في عمر 13 عامًا، ثم رزقها الله بعد عام من الزواج بالابنة الأولى، ثم الثانية بعدها بعام آخر، وبعد فترة من الزواج تعرض الأب لحادث سير، أصابه بإعاقة جعلته طريح الفراش، لا يقدر على العمل، حتى تولت مسؤولية الأسرة لمدة 6 سنوات، إذ كنّ يقيمن مع حماتها، وبعد وفاة الزوج قامت والدته بطردها والبنتين من المنزل.

«إقبال» تنفق على أسرتها

اضطرت إقبال، البالغة من العمر 54 عامًا، إلى الذهاب والعيش في بيت والدتها وتحملت مسؤولية البنتين، وهي في عمر الـ19 عامًا، وكان معاش زوجها ضئيلًا لا يتجاوز 45 جنيهًا، وأصرت والدتها على زواجها حتى تستريح، وتجد من يصرف عليها وعلى بنتيها، لكنها رفضت الزواج مرة أخرى، فقامت والدتها بطردها من المنزل وذهبت إلى أخيها للعيش بمنزله، وكرست حياتها لتعليم ابنتيها.

الحصول على عمل

وتابعت: «بدأت في البحث عن عمل ليساعدها على سد احتياجات بنتيها حتى رزقها الله بعمل يساعدها، وأكرمها الله وتخرجت الابنة الأولى وحصلت على بكالوريوس صيدلة ثم الماجستير، وحصلت الابنة الثانية على بكالوريوس تجارة، ثم انتقلت الأم مع بنتيها للعيش بمكان آخر نظرًا لظروف عملهما».

يذكر أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2022 على مستوى جميع المحافظات.