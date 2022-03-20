الغرف التجارية: توفير 1300مجمع وأكثر من 1250 سيارة متنقلة لبيع السلع

قال محمد عبد الفتاح المصري، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن كل محافظة يوجد بها غرفة مركزية لمتابعة الأسعار، إذ جرى افتتاح «معرض أهلا رمضان»، يوم 15 مارس، بالتنسيق بين وزارة الدفاع والداخلية والتموين لبيع السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة.

الاستعداد لجني محصول القمح

وأضاف «المصري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم الأحد، على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مخزون القمح يكفي من 4 إلى 5 شهر، إذ يورد القمح من الفلاحين بداية من شهر أبريل المقبل، داعيا الفلاحين لتجميع إنتاجهم وتوريده للدولة خاصة في ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تصدر الدولتين 35% من كمية القمح في العالم.

توافر السلع في مصر

وأوضح النائب الأول لرئيس الغرف التجارية، أنه جرى توجيه لوزارة المالية بصرف السلع في الجمارك سريعا من أجل ضخها باستمرار، وعلى المواطنين الترشيد في الاستهلاك، لعدم خلق حالة من عدم التوازن في الأسواق، مبينا أن الأسعار الخاصة باللحوم والفراخ والأرز والزيوت مستقرة في ظل تضخم الكبير في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن هناك فئة ضعيفة تعمل على احتكار السلع، ولكن الدولة تتدخل من أجل تخفيض الأسعار، مبينا أن العيش السياحي سيوضع سعر موحد له في ظل الأزمة الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية.

عدد السيارات المتنقلة

وأشار إلى أن وزارة التموين لديها 1300 مجمع، والقوات المسلحة لديها 1000 سيارة متنقلة، والداخلية 250 سيارة، ووزارة الزراعة لديها سيارات أيضا متنقلة، موضحا أن جميع منظمات المجتمع المدني لها دور كبير في ظل الحرب الاقتصادية الحالية.