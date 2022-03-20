«بشرة خير».. ملف طبي لكل مواطن والخدمة جنب البيت

من الآن سيصبح لديك ملف طبي، وذلك بعد أن بدأت وزارة الاتصالات ووزارة التعليم العالي، في المرحلة الأولى من مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، والتى يبلغ عددها حوالى 115 مستشفى قابلة للزيادة، الملف الطبي لكل مواطن لن يقتصر فقط على من يعالج في المستشفيات الجامعية، وإنما سيتم ربطها أيضا بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والتى يبلغ عددها 650 مستشفى، حيث تم تقسيم مشروع منظومة ميكنة المستشفيات الجامعية إلى مرحلتين، الأولى 79 مستشفى، والثانية تتضمَّن ميكنة عدد 9 جامعات، حيث تتيح هذه الخدمة توفير الرعاية الصحية للمواطنين في أقرب مكان لبيوتهم.

تقديم الرعاية الصحية لكل المواطنين

وبحسب ما قاله الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، لـ«الوطن»، فإن الملف الطبي لكل مواطن له أهمية كبيرة، لأن الملف الطبي يمثل التاريخ المرضي لكل مواطن، مشيرا إلى أنه يهدف إلى المساعدة في تقديم الرعاية الصحية لكل المواطنين داخل المستشفيات الجامعية والتي تزيد عن الـ 115 مستشفى، وخلال الفترة المقبلة سيتم ربط هذا الملف بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، في إطار مشروع التأمين الصحي الذي يتم تنفيذه حاليا بالتعاون بين الصحة والاتصالات.

تلقي الخدمة الصحية والرعاية من أي مكان قريب منه

وأضاف الوزير أنه سيكون لكل مواطن ملف صحي واحد، يستطيع من خلاله تلقي الخدمة الصحية والرعاية من أي مكان قريب منه، وإذا تم توجيهه من قبل الطبيب المعالج سيحصل أيضا على نفس الخدمة من أى مستشفى، مؤكدا أن المشروع سيكون سببا في توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، وسيساهم في تحسين منظومة الرعاية الصحية في مصر، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف تلقي الرعاية الصحية.

وستشارك فودافون، في منظومة الملف الصحي من خلال توريد وتجهيز ودعم البرامج والتطبيقات الخاصة بمنظومة ميكنة وإدارة المستشفيات الجامعية وإدارة نظام المخازن والحسابات والأصول، وتدريب العاملين وتوفير خدمات الصيانة والدعم الفني.