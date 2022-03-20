حياة كريمة: رصد 150 مليون جنيه لمبادرة المليون كرتونة

قالت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة»، إن المؤسسة تم إشهارها في عام 2019، وهي تابعة لمؤسسة التضامن الاجتماعي وغير هادفة للربح، وتعمل على خدمة الفئات الأكثر احتياجا وأطلق اسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقوم المبادرة على التطوع، ووصل عدد المتطوعين إلى أكثر من 30 ألف شاب خلال عامين ونصف.

التنسيق بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني

وأضافت «عمر»، خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه تم إطلاق التحالف الوطني للعمل التنموي، ووقعت عليه 24 مؤسسة مجتمع مدني، مبينة أن هدف المؤسسات الوصول للأسر الأكثر احتياجا بشكل مترابط ومتكامل وعدم تكرار الخدمات، وتم إطلاق حملة المليون كرتونة من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجا.

جمع بيانات عن الفئات المستهدفة

وقالت يوستينا ثروت، مدير قطاع الجمعيات والقرى المستهدفة في مؤسسة حياة كريمة، خلال استضافتها في نفس البرنامج، إن هناك قاعدة بيانات خاصة بالمسنين والأسر الأكثر احتياجا والأيتام والشباب القادر على العمل لكن لا يعمل والسيدات.

فتح حسابات في بنوك مختلفة

وأشار عمر بهنسي أمين صندوق مؤسسة «حياة كريمة»، خلال استضافته في نفس البرنامج، إلى أن المبادرة فتحت حسابات بنكية في البنوك الأكثر انتشارا لتسهل على الأفراد، التبرع للمبادرة؛ سواء من خارج مصر أو داخلها، مؤكدا أنه كان هناك مبادرة للتصالح، وساعدت 3000 شخص بجانب مبادرات رد الجميل المتكررة، وحاليا توجد مبادرة مليون كرتونة وتحدث لأول مرة في تاريخ مصر وتحتاج دعم مادي ولوجيستي كبير.

150 مليون جنيه ميزانية مبادرة المليون كرتونة

وتابع أمين صندوق مؤسسة «حياة كريمة»: «وزارة التضامن بتسهل علينا وجمع المال بيكون تحت إشراف الوزارة ومرصود 150 مليون جنيه للمبادرة والفلوس كلها متوفرة بالدعم من خارج مصر وداخلها خاصة إن في تعاون مع وزارة الهجرة لاستهداف المصريين في الخارج، والمصريين بره زي جوه جدعان أوي، والمصري مبينساش بلده أبدا، محدش عمل مبادرة هدفها تحسين حياة 60 مليون مواطن، وإحنا مش هنتفضل على المواطنين ده حقهم».