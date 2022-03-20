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محمود مسلم

استشهاد 3 عناصر من الجيش الجزائري في اشتباكات مع إرهابيين جنوبي البلاد

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أ ش أ
10:11 م | الأحد 20 مارس 2022
عناصر من الجيش الجزائرى

عناصر من الجيش الجزائرى

 أعلن الجيش الجزائري، اليوم الأحد، استشهاد 3 من أفراده خلال اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بجنوب البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أن العسكريين الثلاثة، هم: الملازم إخلف رضا، والعريف المتعاقد طارب إلياس، والعريف المتعاقد علي عبد القادر هواري.

رئيس أركان الجيش الجزائرى يقدم التعازى لأسر الشهداء

وفي السياق ذاته، تقدم رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، باسمه وباسم كافة أفراد الجيش، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء وأقاربهم، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جنانه، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

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