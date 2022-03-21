«فوزية» عاشت حياتها لأسرتها.. 30 عاما بين المستشفيات بسبب مرض زوجها وأبنائها

أم عظيمة عاشت حياتها بالصبر والإيمان والرضا والمكتوب، عاشت بروح التحدي لمواجهة الصعاب، عاشت حياتها الصعبة والقاسية والمؤلمة دون أي شكوى، إنها فوزية حامد التي أدركت أن أي ابتلاء أصابها إنما هو رحمة من عند الله.

30 عاما عاشتها في خدمة زوجها وأولادها

30 عاما عاشتها «فوزية» في خدمة زوجها الذي أصيب بجلطة في المخ أدى لشلل نصفي، وابنتها الكبرى التي أصيبت بالسرطان وبُترت رجلها، وابنتها الثانية أصيبت بتليف في مفصل الرجل، بينما أصيب ابنها الصغير بالسكر.

قالت السيدة السبعينية، خلال استضافتها ببرنامج «واحد من الناس»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، إن زوجها الذي كان يعمل مدير إدارة في هيئة النقل العام، أصيب بالسكر ثم جلطة في المخ وفي نفس الوقت كانت ابنتها الكبرى في المستشفى لإصابتها بسرطان.

وأضافت «فوزية»، التي تعيش في القليوبية: «كنت بنزل من الشغل أروح لجوزي في المستشفى، وأنزل من عنده أروح لدعاء وأبات معاها في المستشفى على الأرض، واتبترت رجليها بس السرطان انتشر في الرئة، فعملت عملية وشالوا لها فص من الرئة، وجوزي مستحملش خبر إصابة بنتنا بالسرطان وتوفي».

زوجي توفي من الصدمة

ولفتت إلى أن ابنها أصيب بالسكر بعد وفاة والده: «كان خاسس ولما حللنا طلع السكر عنده 550»، كما أن ابنتها الثانية «شيرين» أصيبت بالتهاب درني في مفصل الفخذ وبعدما أخذت كورس علاج مكثف انخفض الألم ولكن لم تعود أرجلها بشكل طبيعي.

من جانبها، وجهت «دعاء» رسالة مؤثرة لوالدتها، قائلة: «مهما قولت مش هيكفيها، عملت معانا كتير، وربنا كان جاعلها سند وضهر لينا من كبيرنا لصغيرنا، ومكنتش بتلاحق من أول تعب والدي وتعب أختي وبعدين تعبي وتعب أخويا، مكنتش بتستريح».

كما وجهت «شيرين» رسالة لوالدتها قائلة: «أقولها ربنا يخليكي لينا يارب، ويبارك لينا فيكي ويديكي الصحة وميحرمناش منكم».