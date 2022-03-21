والدة الشهيد محمد عبده بعد تكريمها: عايشة بسيرته وبحكي عن بطولته

قالت السيدة أمل محمد المغربي، والدة الشهيد محمد عبده، إنّها تلقت اتصالاً من شؤون ضباط القوات المسلحة، وتم إبلاغها بترشيحها كأم مثالية من جانب القوات المسلحة بالإجماع: «ساعتها اتصور لي ابني محمد حبيبي، إن دي كراماته وبركاته اللي بتحل عليّ من وقت استشهاده في 2015 لحد النهارده، أنا عايشة بسيرته وبطولته وبحكيها».

أم الشهيد: ابني كان يعمل في سلاح المدرعات

وأضافت والدة الشهيد محمد عبده، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يُعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن ابنها كان يعمل في سلاح المدرعات، وعندما استشهد كان في رتبة النقيب، وذلك في يوم 1 يوليو 2015، إذ كان من المقرر أن يأخذ إجازة ولكنه قرر البقاء في سيناء في ذلك التوقيت للدفاع عن بلده، لينال الشهادة في عمر الـ24 عامًا».

أم الشهيد: الأطفال أمانة كبيرة

ووجهت أم الشهيد نصيحة للأمهات اللاتي يقمن على تربية الأطفال، قائلة: «الأطفال أمانة كبيرة، والحفاظ عليها وتقديمها للوطن بالفخر ده يلزمه تعب كبير، ولازم يبقى في قدوة ولو الأب والأم بيحبوا بلدهم ومخلصين في عملهم ولربنا الأولاد هيقلدوا ده.. ومحمد اتعلم التضحية والانتماء من والده مش مني، لأنه كان مثل أعلى لابنه».

وأشارت والدة الشهيد محمد عبده إلى أن زوجها تولى تدريب وتربيتة نجلها الشهيد والاهتمام ببنيانه الجسدي، وكان يؤهله لدخول الكلية الحربية، بداية من سن الخامسة: «والده كان نفسه يدخل الكلية الحربية، لكنه لم يوفق في شبابه ولكن نجله محمد حقق حلم والده».