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«العربية»: إصابة 95 شخصا جراء تصادم قطارين في تونس

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سحر المكاوى
12:35 م | الإثنين 21 مارس 2022
قطار فى تونس

قطار فى تونس

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، إصابة 95 شخصا، جراء تصادم قطارين في تونس، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل.

 

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بقلم سحر المكاوى