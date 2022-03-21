«العربية»: إصابة 95 شخصا جراء تصادم قطارين في تونس كتب: سحر المكاوى 12:35 م | الإثنين 21 مارس 2022 قطار فى تونس أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، إصابة 95 شخصا، جراء تصادم قطارين في تونس، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل. اقرأ المزيد: تونس تعلن التصالح مع رجال أعمال متورطين بقضايا فساد مقابل مشروعات تنموية غرق 12 مهاجرًا غير شرعي غالبيتهم سوريون قبالة ساحل تونس رئيس تونس: القضاء العادل من بين أهم عناصر النجاح في كل مجتمع وزير الداخلية أمام نظرائه بـ«تونس»: نطبق الفلسفة الحديثة في إعادة تأهيل المحتجزين تونس حادث قطار تونس ضحايا حادث تونس الرئيس التونسى بقلم سحر المكاوى