هيئة البريد تدرس سعر الفائدة على مدخرات العملاء بعد قرار البنك المركزي

كشفت مصادر مسؤولة بالبريد المصري، عن دراسة الهيئة رفع سعر الفائدة لمدخرات العملاء خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة فى اجتماع استثنائي اليوم، وفقا لتوصيات اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لدراسة اتخاذ القرار المناسب.

فائدة تصل إلى 7% على الودائع

ويقدم البريد المصري أوعية ادخارية مختلفة لعملائه، بفائدة تصل إلى 7% على الودائع، من خلال ثلاثة أنواع من الحساب الجاري، وهي الحساب الجاري الذهبي والحساب الجاري الفضي والحساب الجاري بدون فوائد، و يقدر إجمالي قيمة ودائع العملاء بهيئة البريد بأكثر من 210 مليارات جنيه، وبلغ إجمالي حسابات التوفير 170 مليار جنيه حتى مارس الماضي.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75٪، مشيرا الى أن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

الإصلاح الاقتصادي نجح في تحقيق مكتسبات كثيرة

وبحسب البنك المركزي المصري، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في تحقيق مكتسبات كثيرة، منها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد، و حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، و تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

خدمات البريد المصري

ويبلغ عدد مكاتب البريد نحو4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، وتقدم كافة الخدمات البريدية والحكومية، وصرف المعاشات والحوالات وعدد كبير من الخدمات الحكومية من بينها دفع فواتير المياه والكهرباء ومصاريف المدارس حيث يخدم البريد المصري ما لا يقل عن 25 مليون مواطن شهريا على مستوى الجمهورية.