كشف ملابسات تعدي عامل على صاحب محل وضبط 3 أشخاص تنمروا بمجند سابق

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدي على صاحب أحد المحال التجارية بالسب وحيازة سلاح أبيض وإحداث تلفيات بالمحل الخاص به.

بالفحص تبين ورود بلاغا لقسم شرطة الضواحي بمديرية أمن بورسعيد من مالك محل أدوات منزلية، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من عامل بمحل دواجن مجاور، له معلومات جنائية، لقيامه بالتعدي عليه بالسب أمام المحل الخاص به، وبحوزته سلاح أبيض وإحداث تلفيات بالمحل الخاص به إثر خلافات الجيرة بينهما وسابقة تعدى نجل الشاكي، عاطل على المشكو في حقه بالسب والشتم.

ضبط المتهم بالتعدي على صاحب محل تجاري

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من ضبط المذكور، وبحوزته سلاح أبيض وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف باتهامه للشاكي ونجله بالتعدي عليه بالسب والشتم.

أسرة مجند سابق بالشرقية يشكون تعرضه للتنمر من جيرانه

وفي سياق آخر، كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو بـ«الفيس بوك»، تحت عنوان «أسرة مجند بالشرقية فقد قدماه فى مداهمات عسكرية يشكون تعرضه للتنمر من جيرانه، حيث تبين أن الشخص المشار إليه مجند سابق وحالياً موظف بإحدى الجامعات، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، وباستدعائه وسؤاله قرر وجود خلافات مع طليق شقيقته وقيامه بالتنمر عليه والتعدي عليه بالسب والشتم بالاشتراك مع 3 من أفراد أسرته، وطلب أخذ التعهد اللازم بعدم التعرض.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثلاثة أشخاص من المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أنكروا ما قرره الشاكي، وعللوا اتهامه لهم بسبب حدوث خلافات بين المشكو في حقه وزوجته حال تواجدهما للعمل خارج البلاد، ثم انفصلا وعاد للبلاد تاركاً طليقته وابنيهما، وأنها ترغب فى العودة للبلاد لزيارة أهليتها، وخشية قيام طليقها بأخذ الأطفال، وعدم إعادتهم معها للخارج ، لذلك قام الشاكي ووالده بالادعاء عليهم بذلك لإجباره على عدم التعرض لطليقته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية