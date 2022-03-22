سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-3-2022 في مصر

أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال الاجتماع الاستثنائي أمس، رفع سعر الفائدة 1%، ما ترتب عليه تحريك بيع وشراء سعر الدولار في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، لذا زادت عمليات البحث عن سعر العملة الدولية التي تحظى باهتمام الملايين حول العالم وكذلك في مصر.

سعر بيع الدولار الأمريكي

شهد سعر بيع الدولار في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» قيمة 18.27 جنيه، و18.20 جنيه للشراء، فيما سجّلت العملة الأمريكية مقابل الجنيه نحو 18.17 جنيه للشراء، و18.20 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.

سجل الدولار في المصرف المتحد سعر 18.17 جنيه للبيع مقابل 18.27 جنيه للشراء، بينما وصل سعر الدولار في بنك البركة إلى 18.27 جنيه للشراء و18.20 للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول بيع الدولار بسعر 18.17 جنيه مقابل 18.27 جنيه للشراء.

وبيعت العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية بـ18.17 جنيه للشراء، مقابل 18.27 جنيه للبيع.

سعر الجنيه أمام العملات غير المدعومة بالبنوك

وسجل الجنيه المصري مقابل الريال اليمني بسعر 0.063 جنيه، بينما سجل الجنيه السوداني سعر 0.035 جنيه، الليرة اللبنانية بسعر 0.010 جنيه، وبيعت هريفينا الأوكرانية أمام الجنيه المصري بسعر 0.535 جنيه، كما بيع الروبل الروسي، بسعر 0.148 جنيه.

وبيعت الليرة التركية اليوم الثلاثاء بسعر 1.067 جنيه مقابل الجنيه المصري، والدولار النيوزيلندي بسعر 10.631جنيه، فيما سجل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي سعر 18.15 جنيه للبيع، مقابل 18.25 جنيه للشراء.