خبير تشريعات اقتصادية: قرارات البنك المركزي اليوم إيجابية ومرنة

أشاد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري، وخبير التشريعات الاقتصادية، بقرارات البنك المركزي، التي صدرت اليوم، فذكر أن تدخله لتقديم شهادة إدخارية للمواطن المصري بعائد 18%، تُعد خطوة إيجابية وجادة من الدولة، لتقديم منح للمواطنين في تلك الأجواء المضطربة، مؤكدًا أن مصر تشهد في الوقت الحالي، موجة تضخم غير مسبوقة، جزء منها خاص بأزمة مفتعلة داخل مصر.

موجة التضخم العالمي والشائعات وراء ارتفاع أسعار الدولار

أضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «نشرة الأخبار»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن السبب الرئيسي في تلك الموجة التضخمية الكبيرة في مصر، هو موجة التضخم العالمي، فضلًا عن شائعات انتشرت منذ فترة حول وصول سعر الدولار في مصر لـ 20 جنيها، لتحفيز المصريين في الخارج، على اكتناز الدولار، والإضرار بالاقتصاد المصري، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن هذه الشائعة انتشرت في الداخل المصري.

الدولار لن يصل لـ20 جنيها

أوضح أستاذ القانون التجاري، أن انتشار مثل هذه الشائعات، خلق سوق سوداء في مصر، ونتيجة لذلك حدث تفاقم للسعر، رغم أنه لا يوجد أي معضلة أو أزمة اقتصادية تؤدي لارتفاع سعر الدولار بنسبة 20%، وحدوث ذلك نتيجة المضاربة، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن قرارات البنك المركزي اليوم إيجابية ومرنة، وتجابه الحالة الموجودة بالسوق المصري، ومن الطبيعي أن نتأثر بموجة التضخم العالمية، لكن في حدود معقولة.

مصر حققت معدلات نمو إيجابي 3.5%

أكد خبير التشريعات الاقتصادية، أنه خلال جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فرضت عدد من الدول، حظر كلي على الاقتصاد والتنقل، وتعرضت لانكماش اقتصادي، بينما في مصر لم تتوقف العملية الإنتاجية يوم واحد، وحققت مصر معدلات نمو إيجابي 2.5-3.5%.