برنامج تثقيفي لمجالس الأمناء والآباء والمعلمين بإدارة دسوق التعليمية

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، البرنامج التدريبي التثقيفي بإدارة دسوق التعليمية، بحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور طارق عماره، رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، ومحمد الدفراوي، موجه عام التربيه الاجتماعية، وسامح داود، مدير عام الإدارة التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هناء نويجي، وكيل إدارة دسوق التعليمية، ومحمد أبو زوارة، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بدسوق، ورؤساء أمناء المدارس، ومديري المدارس، والاخصائيين الاجتماعيين بالمدارس، ومديري المراحل التعليمية، ورؤساء الأقسام بالإدارة، والموجهين، وعدد من أعضاء اتحاد الطلاب بإدارة دسوق التعليمية.

تفعيل دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين لدعم العملية التعليمية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في تصريحات اليوم الاثنين، إن البرنامج التدريبي التثقيفي يهدف إلى تفعيل دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين، لدعم العملية التعليمية والتربوية لتحسين التعليم، ودعم أعضاء مجالس الأمناء والآباء والمعلمين لتحقيق أهداف مجالس الأمناء.

تطبيق لائحة الانضباط للحد من سلوك العنف المدرسي

وأضاف الدكتور طارق عمارة، رئيس مجلس الأمناء بمحافظة كفر الشيخ، أن البرنامج يهدف كذلك إلى تفعيل دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين في لجان الحماية المدرسية بالمدارس، ولجان الحماية الفرعية بالإدارات التعليمية، لتطبيق لائحة الانضباط المدرسى للحد من سلوك العنف المدرسي.

وينظم مجلس الآباء على مستوى محافظة كفر الشيخ العديد من البرامج التدريبة لكل من المعلمين والطلاب، وذلك بهدف الارتقاء بمستواهم التعليمي والتربوي، وبهدف حماية الطلاب وتوعيتهم ونبذ العنف المدرسي.