«القباج»: إجراءات الحماية تتضمن 40 مليار جنية لتكافل وكرامة والمعاشات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك نحو 2.5 مليار جنيه سنويًا، سيجرِ إضافتهم لبرنامجي تكافل وكرامة، بعد إجراءات الحماية الاجتماعية، فضلًا عن أن حزمة الزيادة في المعاشات، ستتكلف ما يقرب من 38 مليار جنيه، «بالتالي نتحدث عن 40 مليار جنيه، وهذا ليس فقط ما يخص وزارة التضامن، التي تقوم بالتيسيرات للفئات الأولى بالرعاية، وهناك حزمة أخرى تتعلق بوزارة المالية مثل رواتب الموظفين والضرائب، بالإضافة لحزمة البنك المركزي».

وزارة التضامن الاجتماعي معنية ببرنامجي تكافل وكرامة

أضافت «القباج»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «أون»، أن وزارة التضامن الاجتماعي، معنية ببرنامجي تكافل وكرامة والتأمينات، بالتعاون مه هيئة القومية للتأمينات، كما أن زيادة المعاشات التي اتخذت اليوم، أكبر من تلك الزيادة التي كان مقررًا لها شهر يوليو المقبل في العام المالي 2022-2023، إذ لم تكن 13%، لكن تم رفع نسبة الزيادة في المعاشات وتقديم الحصول عليها في إبريل بدلاً من يوليو، بتكلفة فقط 8 مليارات جنيه.

يبلغ عدد المستفيدين من المعاشات 10.8 مليون مواطن

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يبلغ عدد المستفيدين من تلك المعاشات 10.8 مليون مواطن، وفيما يخص برنامجي تكافل وكرامة فإن إدراج 450 ألف أسرة للبرنامجين يعني 1.8 مليون مواطن يستفيدوا بالإضافة إلى 15 مليون أصليين يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة وسوف تتم من مطلع أبريل.