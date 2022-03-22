ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق إلى 115.62 دولار للبرميل

أغلقت أسعار النفط خلال تعاملات، أمس الاثنين، على ارتفاع بأكثر من 7%، في ظل توقف المفاوضات «الروسية الأوكرانية» وتجدد التوتر في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق بنسبة 7.12%، لتحقق عند التسوية 115.62 دولار للبرميل، كما شهدت العقود الآجلة لخام تكساس، ارتفاعا بـ7.09%، مسجلة عند التسوية 112.12 دولار للبرميل.

انخفاض «ستاندرد أند بورز» بنسبة «0.04%»

بدورها، سجلت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية، أمس الاثنين، انخفاضاً، بعد إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وانخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز»، بـ 1.94 نقطة «0.04%» ليسجل عند الإغلاق 4461.18 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

كما تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي»، 201.94 نقطة أو «0.58%»، ليحقق 34552.99 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المجمع»، 55.38 نقطة «0.40%»، ليسجل عند الإغلاق 13838.46 نقطة.

«المركزي» الأمريكي: لن يكون من السهل منع الانزلاق إلى الركود

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي» جيروم بأول، قال خلال مؤتمر اقتصادي في واشنطن، إنه لن يكون من السهل على حكومة بلاده منع الانزلاق إلى الركود وضمان انخفاض معدل التضخم، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وعلى إثر تصريحات بأول، ارتفع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية. وكان باول، قال في وقت سابق، إنه يجب على البنك المركزي الأمريكي، التحرك للسيطرة على التضخم المرتفع، موضحا أنه سيستخدم زيادات أكبر من المعتاد في أسعار الفائدة لتحقيق ذلك إذا اقتضت الضرورة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.123% مع تراجع العملة الاوروبية الموحدة «اليورو» 0.24% إلى 1.1022 دولار، وانخفض الين الياباني 0.17% مقابل العملة الخضراء إلى 119.46 للدولار، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».