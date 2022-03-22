«الأفريقية للأمن والحراسة»: حظر الليزر والبخور في مباراة مصر والسنغال

قال العميد محمود القاضي رئيس قطاع العمليات بالشركة الأفريقية للأمن والحراسة، إننا على موعد وحدث رياضي مهم، وهو مباراة مصر والسنغال المقررة يوم 25 مارس الجاري، ومن المقرر حضور 65 ألف مشجع، وهو ما جعل الأجهزة الأمنية والشركة الإفريقية للأمن والحراسة تضع خطة أمنية لضمان خروج المباراة لبر الأمان دون أي مشكلات أو أحداث شغب أو أي أحداث خارجية لا تليق بالحدث الرياضي.

دوائر أمنية مغلقة لإحكام السيطرة على الاستاد من الداخل

وأضاف «القاضي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يُعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ الخطة التأمينية تعتمد على 3 دوائر أمنية مغلقة لإحكام السيطرة على الاستاد من الداخل، فالدائرة الأولى تعتمد على تأمين أرض الملعب وتشمل غرف اللاعبين والحكام، و«تراك» أرض الملعب والخدمات لضمان الحماية للاعبين والحكام، والدائرة الثانية تمثل المدرجات وتشمل المقصورة الرئيسة وكبار الزوار والمركز الصحفي والإعلامي وباقي الدرجات الخاصة بالمدرجات المختلفة، والدائرة الثالثة تخص تأمين الأبواب الداخلية والخارجية للاستاد التي سيدخل منها المشجعون والمشاهدون منها بغرض التفتيش الجماهيري، وتوجيههم بكل سهولة وسلاسة ويسر حتى يصلوا إلى أماكن الجلوس في المدرجات.

خطة التأمين تعتمد على مجموعة كبيرة من الأفراد المدربة

وتابع رئيس قطاع العمليات بالشركة الأفريقية للأمن والحراسة أن خطة التأمين تعتمد على مجموعة كبيرة من الأفراد المدربة، فعناصر التأمين تقارب 1000 عنصر ما بين ضباط وأفراد أمن ومشرفين أمن وحارسات، معربًا عن أمنيته في سير الأمور بسلاسة ويسر، موضحًا أن بداية دخول الجماهير سيكون اعتبارًا من الساعة 2 ظهرًا، وغلق البوابات سيكون 7 مساءً، وانتظام الخدمات الشرطية خارج الاستاد وداخله سيكون من 11 صباحًا، ومن المقرر أن تُخصص بوابة آل رشدان لكبار الزوار والمقصورة الرئيسة والدرجة الأولى علوية والأولى يمين ويسار، والبوابة الشرقية للاستاد وهي بوابة يوسف عباس وهي مخصصة لدخول الدرجة الثانية موحدة والصحفيين والإعلاميين، وبوابة صلاح سالم مخصصة للدرجة الثالثة شمال وبوابة الأوتوستراد للدرجة الثالثة يمين، وبوابة شارع نادي الزهور مخصصة لدخول أتوبيسات اللاعيبة والحكام.

وكشف عن وجود محظورات في هذه المباراة فلن يُسمح بدخول الليزر والبخور والعطور والمواد الكيميائية وأي شيء به بخاخ، ولن يُسمح بدخول الألعاب النارية مثل الشماريخ والأبواق التي تسبب ضجيجًا مرتفعًا والحيوانات الأليفة، وبطاريات الشحن مثل «الباور بانك» والأسلحة والأدوات الحادة والعبوات الزجاجية والمعدنية مثل «الكانز».