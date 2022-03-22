ختام الدورة التدريبية للصحفيين بالأقصر

اختتمت امس الثلاثاء الدورة التدريبية المتقدمة للصحفيين بمحافظات الصعيد، والتي تنظمها لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، وذلك بمدينة الشباب الدولية بمحافظة الأقصر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وتحت إشراف الدكتورة ميرفت سيد أحمد وكيل وزارة الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، وبحضور بهاء الضوي رئيس مدينة الشباب الدولية بالأقصر.

وقد تم تكريم جميع الصحفيين المشاركين بالدورة ومنحهم شهادات النجاح والتكريم.

وقد نظمت مدينة الشباب الدولية بمدينة الأقصر حفلا موسيقيا، تكريما للصحفيين الخريجين، أحيتها الفرقة الشعبية النوبية "الربابة" بقيادة الفنان الشعبي الريس النوبي سليم الاقصري، واعضاء فرقته الموسيقية، وهم الريس عبدالفتاح سليم والريس حماده النوبي ابوهيثم والريس هيثم حماده النوبي، وجابر عبدالفتاح، ورفيع النوبي، وحمدي حماده، والطفل المعجزة مروان جابر النوبي أصغر فنان شعبي على مستوى الصعيد.

ومن جانبه قال الكاتب الصحفي حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين أن الدورة التدريبية التي تم تتظيمها بمدينة الأقصر انطلقت السبت الماضي وتنتهي غدا الخميس بجولة ترفيهية لجميع المزارات والمقاصد السياحية بمحافظة الأقصر؛ لتعريف شباب الصحفيين بالاهمية والمكانة التاريخية والحضارية لمحافظة الأقصر. وأضاف «الرمحي» إن الدورة الحالية شملت الصحفيين بمحافظات «الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والأقصر أسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد».

وأشار رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين إلى أن الدورة تضم مجموعة برامج تدريبية حديثة ومتطورة بهدف تدريب الصحفيين على مهارات الذكاء الاصطناعي في الصحافة والإعلام، حيث جاء البرنامج التدريبي الأول تحت عنوان: مهارات «الديسك» والكتابة الصحفية وشمل مجموعة من المحاور الرئيسية من أهمها:مهارات «الديسك» وفنون الكتابة الصحفية، مهارات اللغة العربية في الكتابة الصحفية، ومهارات اكتشاف ومعالجة الأخطاء اللغوية في الكتابة الصحفية، وذلك تحت إشراف الكاتب الصحفي محمد الدسوقي مدير تحرير جريدة الأهرام.

أما البرنامج التدريبي الثاني فهو «مهارات الكتابة الرقمية وتحسين محركات البحث «SIO» ويشمل مجموعة من المحاور الرئيسية من أهمها مهارات الكتابة الرقمية للصحافة الإلكترونية، ومهارات تحسين محركات البحث «SIO» فضلاً عن مهارات التسوق الإلكتروني في الأغراض الصحفية، وذلك تحت إشراف الكاتب الصحفي محمد الضبعان خبير الإعلام الرقمي.

أما البرنامج التدريبي الثالث فقد جاء تحت عنوان «مهارات إدارة المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي» وشمل مجموعة من المحاور من أهمها «مهارات تدشين المنصات الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومهارات كتابة وإدارة المحتوى الصحفي على منصات التواصل الاجتماعي، ومهارات وتقنيات الأمان الرقمي، وتأمين الحسابات وصفحات التواصل الإجتماعي ضد القرصنة والاختراق، ومهارات بناء واستقطاب أكبر قاعدة من الجماهير والمعجبين، فضلاً عن الأدوات المجانية للتسويق الإلكتروني والتواصل مع الجماهير، ومهارات صناعة الـ«هاشتاج» ومهارات صناعة «الترند» وتصدر محركات البحث، ويأتي هذا البرنامج تحت إشراف خبير الإعلام الرقمي والتسويق الإلكتروني شرين عجمي.