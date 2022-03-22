خروج الفنان «محمد عثمان» من المستشفى بعد إصابته بجلطة في المخ

حرصت الفنانة سلوي عثمان، على طمأنة الجمهور والمتابعين على الحالة الصحية لوالدها الفنان عثمان محمد، بعد إصابته بجلطة في المخ قبل أيام ماضية، نُقل على إثرها إلي أحد المستشفيات بالقاهرة.

وقالت سلوي عثمان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن حالة والدها الفنان عثمان محمد تحسنت، وخرج من المستشفى وهو الآن في منزله بالإسكندرية، ولكنه يحتاج لراحة لمدة عشرة أيام.

سلوي عثمان تكشف سبب إصابة والدها بجلطة

وأضافت «عثمان»، أن إصابة والدها بالجلطة جاءت بسبب الإرهاق، وسوء التغذية، لافتة إلى أنه سيعود إلى عمله بعد عشرة أيام، مطالبة الجمهور بالدعاء له:«ادعوله يقوم بالسلامة هو الحمد لله بقا كويس».

سلوي عثمان توجه الشكر لنقيب المهن التمثيلية

وحرصت الفنانة سلوي عثمان علي توجيه الشكر في وقت سابق للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على وقوفه بجانب والدها في أزمته الصحية الأخيرة.

وكتبت الفنانة سلوي عثمان عبر صحفتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «صباح الخير كل الشكر لنقيبنا المحترم والفنان القدير الدكتور أشرف زكي على اهتمامه ومتابعته للوعكة الصحية اللي مرت بوالدي الفنان القدير عثمان محمد علي».

سلوي عثمان توجه الشكر لأعضاء نقابة المهن التمثيلية

وأضافت عثمان :«كل الشكر للفنانة الرقيقة نهال عنبر والفنان الجميل منير مكرم علي اهتمامهما بوالدي وحالته الصحية وكل الشكر للزملاء الفنانين وكل الصحفيين في مختلف المواقع علي اهتمامهم وسؤالهم عن صحة والدي وبابا الحمد لله دلوقتي أحسن.. دعواتكم وإن شاء الله يقوم بألف صحة وسلامة يا رب العالمين».