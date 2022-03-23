حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 23-3-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء، هو شخص رومانسي وشديد العاطفة مع شريك حياته أو من يحب، ويحب أن يستقر عاطفيا مع شريك واحد، يرفض تعدد العلاقات، عندما يحب يثق بشدة فيما يحبه، رغم أنه من الصعب أن يمنح ثقته للآخرين، لهذا يتمسك بشريك حياته حتى النهاية.

كما يتميز مولود الجوزاء، بأنه بارع وناجح في عمله، وهذا النجاح كثيرا ما يؤهله لمناصب قيادية أعلى بين أقرانه، ولديه تفكير واعي وسريع لأي عقبة تواجهه في عمله، ويستطيع السيطرة على فريق العمل التابع له، كما يستطيع أن يجعل نفسه محبوبا وسط زملائه، ويقضي على أي مشاعر للغيرة فيما بينهم، وهذا ما يزيد من نجاحه في العمل.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء عاطفيا

تنصحك خبيرة الأبراج عبير فؤاد، مولود برج الجوزاء، بضرورة توخي الهدوء اليوم والسيطرة على غضبك وانفعالاتك، وذلك خلال مناقشة عدد من الموضوعات المهمة مع شريك حياتك، ولا يجب أن تتجاهل أرائه الخاصة، كما يجب أن تقاوم وتسيطر على رغبتك في العداء خلال الحديث معه، كما يجب أن تتوقف عن مخالفة ورفض كل رأي مختلف عن رأيك يبديه شريك حياتك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء مهنيا

تنصحك عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، بأن القمر يكون اليوم في مواجهة برجك مولود برج الجوزاء، وهذا يجعلك تشعر بالتوتر والانفعال، والغضب بشكل واضح داخل العمل ومن خلال أحاديثك ومناقشاتك مع زملائك، لهذا يجب الحذر والسيطرة على هذه المشاعر الانفعالية، حتى لا تتعرض لأي خسائر على الصعيد المهني وبين زملائك.