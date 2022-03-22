بالفيديو .. أفضل لاعبي العالم يشاركون ببطولة الجمهورية للاسكواش بنادي مدينتي الرياضي

يستضيف نادي مدينتي الرياضي-التابع لمجموعة طلعت مصطفى - بطولة الجمهورية المفتوحة للإسكواش (رجال وسيدات)، المقامة خلال الفترة من 20 إلى 23 مارس الجاري، بمشاركة 128 لاعب و32 لاعبة، بمجموع جوائز مالية تصل إلى 62.5 ألف جنيه .

ويشارك ببطولة الجمهورية للإسكواش، عددًا من أبطال العالم في اللعبة، المصنفين في المراكز العشرة الأولى بتصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش وهم لاعب وادي دجلة علي فرج المصنف الثاني عالميًا، والحاصل على بطولة أوبتاسيا للإسكواش منذ أيام، وطارق مؤمن المصنف الخامس عالميًا، ومروان الشوربجي المصنف السابع عالميًا، مازن هشام المصنف التاسع عالميًا، كما تشارك من السيدات نوران جوهر وهانيا الحمامي لاعبتا وادي دجلة المصنفتان في المركز الثاني والثالث على التوالي، روان العربي المصنفة التاسع عالميًا.

يأتي ذلك في إطار حرص نادي مدينتي الرياضي على استغلال ما يتميز به من أحدث منشآت في استضافة كبرى البطولات المحلية والدولية، لتقديم صورة مشرفة للرياضة المصرية.

ويضم نادي مدينتي الرياضي، أحدث وأكبر مجمع ملاعب إسكواش في مصر مكون من 11 ملعب (10 ملاعب فرعية وملعب رئيسي زجاجي يسع 500 متفرج، ويتميز المجمع بتكامل الخدمات التي يحتاجها لاعبي الإسكواش سواء أحدث وأكبر عدد من ملاعب الإسكواش في مصر، وغرف لتغيير الملابس للاعبين والحكام، وقاعة محاضرات ضخمة لاستقبال المؤتمرات الصحفية، وكذلك "جيم" لتجهيز اللاعبين قبل المباريات بالإضافة إلى مجمع مطاعم ومحلات رياضية لخدمة رواد المجمع والجماهير.

وسبق أن استضاف مجمع ملاعب إسكواش مدينتي بطولات محلية ودولية عدة أبرزها بطولة الجمهورية مرتين، وبطولة الدوري العام، وبطولة مدينتي الدولية بالتعاون مع الاتحاد العربي للاسكواش، وأول بطولة محلية للرواد، وحصل المجمع على اشادة دولية من الاتحاد الدولي للإسكواش، لتصميمه وفقًا للمواصفات القياسية لإنجاح أية بطولات محلية أو دولية.