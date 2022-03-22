«القومي للمعايرة» يستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للتجمع العربي للمترولوجيا

استضاف المعهد القومي للمُعايرة برئاسة الدكتورة نهى عماد، اجتماع اللجنة التنفيذية للتجمع العربي للمترولوجيا، والاجتماع التاسع للجمعية العمومية للتجمع العربي للمترولوجيا «القانونية والعلمية والصناعية»، والاجتماع الرابع عشر للجنة الاستشارية للمترولوجيا، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وبمشاركة مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

إدراك جمهورية مصر العربية لأهمية علم القياس

وفي كلمته، أكد الدكتور ياسر رفعت، إدراك مصر لأهمية علم القياس، بما يشمله من تعيين نتائج القياسات النظرية والتجريبية على أعلى مستوى من الدقة، في أي مجال من مجالات العلوم والتكنولوجيا، مما يُتيح التجارة الحرة والعادلة بين الدول وبين المواطنين داخل الدولة الواحدة، مشيرًا إلى استمرار دعم الدولة المصرية للمعهد القومي للمعايرة للقيام بدوره المأمول.

وشارك نائب الوزير لشئون البحث العلمي في الاجتماع التاسع للجمعية العمومية بحضور المهندس عادل صقر رئيس المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، فيما ترأست الدكتورة نهى عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة، اجتماع الجمعية العمومية.

ناقش ممثلو الدول إمكانيات الدول العربية المُشاركة

وخلال الاجتماعات، ناقش ممثلو الدول إمكانيات الدول العربية المُشاركة وأهم الإنجازات التي تحققت والأهداف المطلوب تحقيقها في الفترة المقبلة، وسُبل التعاون وتبادل الخبرات.

وشهدت الفعاليات، مُشاركة أكثر من 32 مديرًا ورؤساء ومسئولين رسميين، لعدد 14 دولة عربية والدول المُشاركة «المملكة المغربية والجمهورية التونسية- الجمهورية الليبية- جمهورية السودان- جمهورية العراق- الجمهورية اليمنية- المملكة العربية السعودية- المملكة الأردنية الهاشمية- دولة الكويت- الجمهورية الإسلامية الموريتانية- دولة فلسطين- دولة الصومال»، كما حضر بعض من ممثلي الدول افتراضيًا «دولة لبنان - دولة سوريا» بالإضافة لممثلي مصر.