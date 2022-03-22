تنظيم ورشة عمل تدريبية للتعريف بمنصة «أيادي مصر» بالأقصر

اللواء محمود شعراوى : نسعى لتوفير التسويق والدعم للمنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها القرى بالمحافظات لزيادة فرص العمل

نظمت وزارة التنمية المحلية اليوم ورشة عمل تدريبية و تعريفية بمحافظة الأقصر حول منصة " أيادى مصر " التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وشركة ( إي أسواق مصر) وذلك للتسويق للمنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها المحافظة عبر المنصة .

و أوضح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إن الورشة تهدف إلى تدريب المنتجين والمصنعين بالمحافظة وتعريفهم بمنصة " أيادي مصر " وأهدافها وأهمية التسويق الرقمى والإلكتروني للمنتجات التراثية والحرفية واليدوية التي تتميز بها المحافظة ، وكذا توسيع الإنتشار لتلك المنتجات لفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة للمساهمة في القضاء على البطالة . و أشار اللواء محمود شعراوى أن الورشة شهدت شرحاً كاملاً لآليات عمل المنصة وطريقة الإنضمام لها وعرض المنتجات عبر المنصة والتي تعد أول منصة محلية إلكترونية متخصصة فى ترويج وتسويق وبيع منتجات الحرف اليدوية والتراثية المصنوعة بأيدى مصرية ، لافتاً إلى أن الورشة تناولت أيضاً كيفية عمل حساب على منصة أيادى مصر وكيفية إدارة المنتجات على الموقع والتعاقد والصيغة القانونية بين البائع والشركة و مفهوم التجارة الإلكترونية وأهميتها وأنواعها ومميزاتها حيث أن هناك عوامل مؤثرة على نجاح عملية التجارة الإلكترونية منها تغليف المنتجات والشحن وكيفية صناعة الهوية وإمكانية الدفع الإلكتروني.

وأكد اللواء شعراوى أن المنصة تأتى في إطار استراتيجية الوزارة وسياسة تمكين المرأة والشباب وإتاحة فرص العمل لهم وتعزيز سياسة الدولة نحو الرقمنة ضمن خطة الوزارة كذلك لإتاحة كل مبادراتها علي شبكة الإنترنت ليستفيد المواطنين من كافة أنشطة ومبادرات الوزارة مثل مبادرة "مشروعك " وصندوق التنمية المحلية ومن خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر . من جهته ، قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، بإعلان إطلاق منصة (أيادي مصر) اليوم بالمحافظة للتسويق للمنتجات الحرفية والترويج لتلك المنتجات في الأسواق المحلية والدولية ، وذلك بحضور هدى المغربي سكرتير مساعد محافظة الأقصر، وندى مهران، ومريم سراج الدين منسقى المنصة بوزارة التنمية المحلية ، وأميرة عرفة ممثلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكريم عادل من شركة (إي أسواق مصر) ، وأحمد إبراهيم منسق منصة (أيادي مصر) بمحافظة الأقصر، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، والمصنعين والمنتجين للحرف اليدوية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وخلال كلمته وجه محافظ الأقصر، الشكر للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لجهوده في دعم الحرف اليدوية، حيث سيساهم التسويق الإلكتروني في الترويج لهذه الحرف ومنتجاتها.

وأشار محافظ الأقصر، إلى أن المحافظة تعمل على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة ممثله في الحرف اليدوية والتراثية بهدف الوصول إلى منتجات ذات قدرة تنافسية وإنتاجية عالية قائمة على استخدام التكنولوجيا مع الحفاظ على الهوية التراثية المصرية الأصيلة، وذلك من أجل المساهمة في توفير فرص عمل وتكوين جيلا من الصناع المهرة قادرين على المشاركة في تحقيق حياة أفضل .ومن جانبهما ، أشارت ندى مهران ومريم سراج الدين منسقا المنصة بالوزارة ، إلى ما تقدمه المنصة من تسويق وبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محليًا وبأيادي مصرية وذلك على المستوى المحلى والعالمي عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكتروني وذلك لتوفير فرص عمل للشباب وفتح أفاق جديدة للمرأة المصرية.

كما أوضحت أميرة عرفة ممثل وزارة الاتصالات ، أن التسويق الالكتروني يعد حاليا إحدى آليات التكنولوجيا الحديثة للتسويق للمنتجات بشكل أسرع وأسهل وفى أى وقت كما يتيح التفاعل المباشر مع العميل .

وفي السياق ذاته، وجه كريم عادل مدير التشغيل بشركة ( إي أسواق )، الشكر لوزارة التنمية المحلية و لمحافظ الأقصر على دعمهما وتشجيعهما موضحاً أن المنصة تأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتمكين أصحاب الحرف اليدوية من مواكبة هذا التحول، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو إنشاء منصة تجارية إلكترونية تساهم في خلق روابط سوقية بين أصحاب الحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة والمشترين على مستوى الجمهورية والخارج أيضا، وذلك لزيادة دخل أصحاب الحرف اليدوية والتراثية وتعزيز الاستدامة في ظل ما نواجهه حالياً من تحديات اقتصادية.

جدير بالذكر إن وزير التنمية المحلية قد أطلق منصة أيادي مصر خلال احتفال الوزارة بيوم المراة المصرية في ١٦ مارس ٢٠٢١ ، وتتميز المنصة عن غيرها من المواقع التسويقية الأخرى من حيث الثقة والمصداقية و أن منتجاتها ذات طابع تراثى مصري مميز ، وعليها عدد كبير من المنتجات الفنية المتنوعة المصنوعة بأيادى مصرية من مختلف محافظات مصر.