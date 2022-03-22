آرت هاوس للأثاث المنزلي تفتتح فرعها السادس بمدينة 6 أكتوبر

افتتحت مجموعة آرت هاوس للأثاث المنزلي فرعها السادس بمدينة 6 أكتوبر، خلال حفل مهيب حضره لفيف من نجوم الفن والرياضة والإعلام المصري منهم الفنانة سوسن بدر وطارق يحيى وعصام الحضري والاعلامية إنجي علي والاعلامي تامر أمين.

وبمناسبة افتتاح مول آرت هاوس للأثاث المنزلي بمدينة 6 أكتوبر، تقدم المجموعة خصومات تصل الي 50 % بجميع فروعها و بناء علي طلب عملائها تم مد خصم 20 % إضافي على إجمالى الفاتورة بمناسبة الافتتاح، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 3 أبريل

الفرع الجديد يخدم سكان زايد وأكتوبر والمناطق المحيطة

ويقدم الفرع الجديد لأرت هاوس الكائن المحور المركزي – بجوار ميدان النجدة والقريب من ميدان الحصري تشكيله هائلة من الأثاث الراقي بمختلف الموديلات الشرقية والإيطالية المصممة وفقا للمعايير العالمية والتي تناسب كافة الأذواق المصرية، فضلا عن سعرها المناسب للأسر المصرية.

وقال المهندس محمد علي رئيس مجلس إدارة مجموعة آرت هاوس للأثاث المنزلي، إن المجموعة تعمل على تقديم منتجات عالية الجودة بتصميمات مبتكرة وبأسعار تناسب قاعدة عريضة من فئات المجتمع، لافتا إلى أن آرت هاوس تمتلك عدد من المصانع خاصة بها في مدينة دمياط، وتعتمد في صنع منتجاتها على 90% خامات محلية والنسبة الباقية فقط يتم استيرادها من الخارج.

وأضاف أن المجموعة تمتلك حاليا ٦ معارض ومولات في المعادي ومصر الجديدة والمهندسين والتجمع ومول أكتوبر الذي تم افتتاحه مؤخرًا، منوها بأن المجموعة تستهدف فتح عدد من الفروع الجديدة بنهاية العام في العاصمة الإدارية والعلمين والساحل الشمالي وذلك ضمن خطط الشركة التوسعية في السوق المصرية.

وأوضح أن هناك خطة لتصدير منتجات الشركة إلى الخارج، وهناك مشاورات بالفعل لبدء التصدير خلال فترة قصيرة إلى بعض العواصم والبلدان مثل الإمارات والسعودية والكويت و السودان وجنوب أفريقيا وإثيوبيا، بالإضافة إلى بعض العواصم الأوربية، منوها بأن منتجات الشركة حازت على ثقة عملائها داخل مصر، وانتقلت شهرة العلامة التجارية "أرت هاوس" الى العديد من دول العالم وهو ما شجع المجموعة للبدء في خطط التصدير إلى الخارج.

ونوه بأن منتجات الشركة تناسب كافة الأذواق المصرية التي تتغير كل يوم بسبب الابتكار والتجديد الذي سيطر على عالم تصميمات الأثاث المنزلي، لذلك تعتمد المجموعة على مصممين لديهم قدر عالي من الابتكار والخيال في التصميمات التي يسعى إليها العميل المصري بشغف في السنوات الماضية ، منوها بأن منتجات الشركة تميل إلى الذوق الإيطالي المناسب لمختلف الأذواق.

من جانبه أكد أحمد علي عضو غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية والعضو المنتدب لمجموعة آرت هاوس للأثاث المنزلي، أن مجموعة آرت هاوس لتصميم الأثاث المنزلي تعتمد في استراتيجيتها لتصنيع الأثاث على الاعتماد على مصممين على أعلى قدر من الكفاءة والخبرة والتجديد في عالم تصميمات الأثاث.

٦ فروع ومولات لعرض إبداعات آرت هاوس من الأثاث المنزلي

وأضاف أنه من ضمن استراتيجية آرت هاوس تقديم منتجات تدوم لسنين، وتناسب كافة التصميمات والمساحات الخاصة بالوحدات السكنية المختلفة سواء شقق صغيرة او كبيرة وأيضا الفيلات والقصور الراقية.

وأشار إلى أن منتجات آرت هاوس اكتسبت ثقتها من عملائها، خاصة مع حرص آرت هاوس على متابعة خدمات ما بعد البيع والصيانة لأي قطعة أثاث تقوم ببيعها لعملائها.

ولفت إلى أن آرت هاوس تحرص على متابعة كل جديد في عالم تصميمات الأثاث، لتقدم لعملائها كل ما هو حديث في عالم الأثاث المنزلي، فضلا عن أنها تقدم مجموعة هائلة من التحف الفنية التي تعطي رونقا خاصا للوحدات السكنية.

ونوه بان مجموعة آرت هاوس للأثاث المنزلي سوف تقوم قريبا بافتتاح مول آرت هاوس للأثاث المنزلي وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يخدم كل سكان العاصمة، وذلك تحت تحت شعار آرت هاوس راعي أثاث العاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه أعرب فؤاد حسين مدير تسويق الشركة عن سعادته بالإنضمام الى كيان مهم مثل آرت هاوس، منوها بأن لديه مجموعة من خطط التطوير التي تواكب خطة التطوير العامة للشركة وأهمها تغطية الطلب المتزايد على منتجات آرت هاوس بجميع محافظات مصر.

وأضاف أن من بين خطط الشركة أيضا التواجد بشكل قوي داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خصوصا مع ما تشهده من طفرة عمرانية هائلة تليق بالجمهورية الجديدة واتجاه الدولة لفكرة تصدير العقار عن طريق تشجيع الأجانب على الشراء في مصر، منوها بأن خبرته التي تجاوزت العشرين عاما في مجال التطوير العقاري، سوف تكون الداعم الأساسي لتنفيذ تلك الخطط على مدار العام الحالي ٢٠٢٢.